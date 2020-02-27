中國內地兩公司搶注“李文亮”商標 李遺孀：仍等待丈夫被訓誡調查結果

綜合媒體報道顯示，有着此次新冠肺炎疫情“吹哨人”之稱的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮在2月6日晚間病危時，他死後的第二天就已經有中國境內的公司開始以他的名字強注商標。此外，李文亮遺孀付雪潔在周四媒體刊登的採訪中透露稱，得知李文亮去世後，因極度悲痛，孕期的她身體出血，一度住進了醫院。

廣告 繼續瀏覽後續

根據中國企業信息產訊網站、企查查數據顯示，2月7日，長沙市福茶堂電子商務有限公司分別申請“文亮”與“李文亮”商標共4個，類別為方便食品、醫藥、醫療器械，狀態均為等待審查；2月13日、15日，東莞特雷斯智能科技有限公司共申請註冊商標“李文亮”共5次，類別分別為醫療器械、服裝鞋帽、醫藥、廣告銷售、方便食品，狀態同樣為等待審查。企查查的數據指出，長沙市福茶堂電子商務有限公司成立於2019年5月16日，至今已有72個商標信息，其中不乏人名，例如盛教授、湯若望、申管家等命名的商標，其經營範圍包括在互聯網從事以下經營活動:電子器材、電器機械及器材、保健用品、日用品、汽車內飾用品銷售等業務。而東莞特雷斯智能科技有限公司成立於2018年，經營範圍主要是工業機械人。

據澎湃新聞在中國國家知識產權局商標局網站查詢發現，目前長沙福茶堂電子商務申請的四個商標中，註冊號為44017579、商標名稱為“李文亮”的申請，目前申請狀態為“此商標正等待受理”，但商標名稱一欄顯示為空。標名稱為“李文亮”、註冊號分別為44015709、44013349的申請已檢索不到；商標名稱為“文亮”、註冊號為44018439的申請狀態為“此商標正等待受理”，商標名稱一欄能正常顯示。

此外，李文亮的遺孀付雪潔近日在接受界面新聞採訪時介紹稱，得知丈夫去世後，因極度悲痛，孕期的她身體出血，一度住進了醫院。不過，付雪潔指出，自己會堅強起來，平平安安將腹中的孩子生下來；另外，她也期待調查組對李文亮被訓誡的調查處理結果。而就此前有傳言說她也被感染一事，付雪潔澄清稱，“我只是發熱，老公走了以後，心情不太好，第二天就發熱，但不是新冠肺炎。”對於家裡其他人的身體情況，她指出，“我弟弟當時做CT的時候，肺部有點問題，當時沒有做核酸檢測，我老公走的那天下午，這邊政府的人員就接他去隔離，又做核算檢測，後來檢測結果轉陰，就沒事了。”當被問及何時得知李文亮去世的消息，她表示，也是看到新聞才知道的。

2月7日凌晨，武漢市中心醫院宣布李文亮因感染新冠肺炎而不治去世，其後國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮的有關問題作全面調查。值得一提的是，有關付雪潔的這篇採訪內容在大陸媒體的報道中已不見蹤影。而就“李文亮商標搶注”事件，長沙市知識產權局周四隨後指，對此事件高度重視，並稱已在第一時間與天心區市場監督管理局（知識產權局）對反映情況進行調查核實。

跟進報道顯示，經查，2月7日，長沙市福茶堂電子商務公司法定代表人姜某某通過網上申報途徑，提交了名為“李文亮”、“文亮”等共4件商標註冊申請。媒體反映情況基本屬實。長沙市知識產權局、天心區市場監督管理局（知識產權局）要求長沙市福茶堂電子商務公司法定代表人姜某某撤回商標註冊申請，並向社會公開致歉。姜某某表示，深刻認識到問題的嚴重性，已主動撤回相關商標申請，並出具致歉書。