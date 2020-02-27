中國宣傳機器難以招架來勢洶洶的病毒

紐約時報報道，武漢新病毒肺炎已經對中國共產黨數十年來統治的合法性，構成迄今最大的挑戰，中共為了維穩，慣性地搬出老套的宣傳伎倆，官媒在手機程式和電台電視不斷發放人民團結和犧牲的景象和消息，目的是團結所有人民在北京的統治之下。官媒還甚至推齣卡通人物“江山嬌”和“紅旗漫”，期望能挑起年輕人的愛國情懷。

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老幹部對着新問題所施展的伎倆，已不太靈光。



報道指，人民在網上公開地批評官媒，他們嚴厲譴責官媒宣揚個人犧牲的故事，但事實上前線的醫護人員卻連基本的物料都欠缺，例如口罩。他們斥罵江山嬌和紅旗漫這兩個卡通人物，他們抨擊女醫護人員被剃頭的照片，還質問到底她們是否被迫這樣做，並同時懷疑為何男人不要剃頭。



其中有網民怒斥：“新聞應該停止把喪禮報道成為婚禮。”



紐時引述北京一名23歲的女居民趙某說，她以前對國家的傳媒深信不疑，現在她看到有八個醫護人員因為吹哨警告病毒將爆發反而被訓斥傳播謠言的新聞，就非常的冒火。



趙某說：“官媒已經失去了太多的可信性。”



紐時指出，為了安撫洶湧的民情，北京決定營造一個“正面的公眾輿論環境”。當局派了數以百計國家認可的記者到武漢和其他地方，然後像機器般的發布感人的故事，例如前線的醫生和護士如何忘我地對抗疫情。



但中國宣傳機器的編織者今次面對的對手，卻非等閑。中國的人民已經在網上看到有一個年輕女子大叫“媽媽，媽媽”，而在此同時她的母親的軀體則被推上一輛車子載走。中國的人民也看到有一個女子在陽台敲擊一個自製的銅鑼，祈求醫院有病床收留她。他們也看到有一個身疲力倦的護士倒下和呼叫。



紐時說，他們也統統看到吹哨人李文亮醫生的面貌。



紐時指出，這一次危機已經將獨裁統治下生活各方面的弊端曝露於很多人的面前，尤其是年輕人。例如李文亮醫生的例子告訴他們壓制言論自由的危險。病人和醫院在網上發出令人鬱結的求救呼籲，讓人民看到一個無所不能的政府的表象背後。



北京正卯足全力企圖奪回輿論高地，例如忽然之間出現了“丟下現金就跑”的故事。紐時計算後，發現一共有41宗類此的新聞。有些更是天方夜譚的故事，西安有一份報紙報道，一名護士剛誕下不久的雙胞胎問爸爸到底媽媽去了哪。這份報紙後來向讀者道歉，聲稱是編輯錯誤。另有一份報章報道，有一名護士上了前線之後，她的丈夫，儘管從2014年開始就成為植物人，一聽到有人提起妻子的名字，他就會露出微笑，“好像知道妻子正在做一件偉大的事業”。這個故事後來被刪去。



中共的宣傳機器迄今最大的挫敗，應該是上星期共青團推出江山嬌和紅旗漫這兩個卡通人物。“江山”和“紅旗”都是出自毛澤東的一首詩。



共青團敦促網民為這兩個人物喝彩，但紐時指出，人民沒有喝彩。共青團數個小時之後，刪掉了微博。有網民批評共青團試圖把國家與人民的關係，變為明星偶像與粉絲的關係。一名網民說“我是你的人民，不是你的粉絲”，這則博文獲得5萬個點讃。



紐時引述一名26歲的上海女子夏某說：“年輕人喜歡什麼，跟政府以為年輕人喜歡些什麼，當中有若乾落差。”

