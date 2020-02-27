中國美國商會調查疫情影響：約10%受訪企業每天損失50萬元

中國美國商會周四發布了有關新冠疫情對受訪美國在華企業經濟影響的最新調查報告。報告顯示，新冠疫情致使多家在華美資企業遭受了沉重損失，43%的受訪者認為，現在判斷新冠肺炎疫情對所在行業2020年預期市場增長的影響還為時過早；但48%的受訪者預計會出現一定程度的下降。

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中國美國商會發布的這一最新報告顯示，對在華美企來說，出行中斷和員工生產力下降是眼下面臨的最大挑戰。而如果疫情在4月30日前結束，約半數受訪者預估其在華收入將下降。此項調查時間為2月17日至20日，覆蓋中國美國商會其中169家會員企業包括大、中、小企業，主要來自技術和其他研發行業、工業和資源行業、消費業（產品和服務）和服務業，其中很多企業擁有全球業務。部分企業位於湖北以及周圍省市。這一調查報告指出，出行中斷和員工生產力下降是眼下面臨的最大挑戰。近三分之一的受訪企業面臨成本增加和收入大幅降低的問題。

調查顯示，近三分之一的受訪者預計3月底前將恢復正常運營，約12%的受訪者預計至少要到夏季才能恢復 。43%的受訪者認為，現在判斷新冠肺炎疫情對所在行業2020年預期市場增長的影響還為時過早；但48%的受訪者預計會出現一定程度的下降。而如果新冠肺炎疫情在4月30日前結束，約半數受訪者預估其在華收入將下降；如果疫情持續至8月30日，有近五分之一企業預期，收入下跌幅度會達到一半。此外，儘管過一半的受訪者認為現在評估延遲復工導致的成本損失為時尚早，較有約10%的受訪者表示每天至少損失50萬元人民幣。超過一半的受訪企業還提出，希望美國政府放鬆對華入境政策，絕大多數企業則希望獲得有關落實美中第一階段貿易協議和與疫情相關的商業政策的信息。

值得一提的是，超過80%的受訪企業反饋稱，已向中國對抗新冠疫情的抗爭提供支持，另有14%的企業表示計畫對此採取行動。根據中國美國商會收集的數據顯示，其成員公司已向中方提供了5億4千萬人民幣的現金和物資援助。同樣受疫情和自身管理及財務狀況影響，法航工會消息人員周四透露稱，該公司至2022年底前預定裁員1500人，大部分是地勤人員，但法航管理部門則堅稱，與工會代表的協商尚未結束。2月初法航就已宣布，將延長停飛中國航班的決定至3月15日。根據法航官網介紹，2018年總共有將近4萬5000名員工，包括2萬9000名地勤人員、1萬1800名空服員和3800名機師。