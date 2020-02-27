受疫情影響 中日朝三國相繼宣布推遲開學或停課

中國總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強周四領導召開小組會議，並提出各地和相關部門要根據疫情防控情況，將大中小學、幼兒園等開學開園時間原則上繼續推遲。同樣在當天，應對國內疫情擴散，日本首相安倍晉三在新冠肺炎對策總部會議上表示，要求日本全國小學、初中、高中和特殊教育學校臨時停課，從3月2日持續至春假結束。

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中國國家衛健委27日通報，26日全國新增確診病例433例(湖北409例)，新增死亡病例29例(湖北26例)，新增治癒出院病例2750例。通報指出，除湖北以外，26日全國新增確診病例24例，新增死亡病例3例，相比25日(新增確診5例，無新增死亡病例)均出現反彈。國家衛健委新聞發言人米鋒當日表示，據世衛組織通報，新冠肺炎疫情已在一些國家出現，部分國家病例增長速度較快，中國疫情防控要堅持防輸出和防輸入並重，同時加強與有關國際組織和國家的合作，攜手共同遏制疫情。此外，中國工程院院士鍾南山另在廣州的專場新聞會上提出，他預計中國將在4月底控制疫情，但海外情況，尤其在發展中國家和地區，疫情蔓延與否，還不能做出預判。

北京方面，李克強等高官在相關小組會議上指出，繼續集中優勢醫療資源加大重症患者救治力度，有效降低病亡率，多措並舉保障湖北省和武漢市生活必需品供應，細化重點人群疫情防控措施，與世衛組織和有關國家加強國際合作，不斷拓展疫情防控形勢積極向好態勢。會議認為，在各方共同努力下，近段時間重症病例占確診病例比例明顯下降，但全國重症病例存量較多，其中主要在湖北省尤其是武漢市，加強重症患者救治是當前防控工作的突出重點。要制定專門方案進一步優化醫療資源配置，指導督促湖北省和武漢市加快解決醫療力量人崗不匹配等問題，把專家調配到最需要的崗位，有關部門要抓緊從全國調集一批體外膜肺氧合機等醫療設備，確保重症患者救治需求，儘可能提高治癒率，降低病亡率。

會議強調，要進一步落實分區分級差異化防控。抓好重點地區、重點人群疫情防控，企事業單位要落實復工復產疫情防控指南，機關單位要遵守當地防控要求。完善和細化對老年人、兒童的防控措施。各地和相關部門要根據疫情防控情況，將大中小學、幼兒園等開學開園時間原則上繼續推遲。事實上，中國境內各地開學安排境況現狀不一，教育部此前也曾對今年的春季開學問題發放通知，要求各地，要根據實際情況，由當地來統一安排，沒有硬性要求。因此，地方何時開學，其實是可以靈活安排的。例如福建省教育廳曾於周二晚發文強調，“在疫情得到有效控制前學生不返校、學校不開學。” 山東省教育廳近日也發文稱，開學時間將視疫情提前向社會發布。此外，有報道指針對網民發布的“北京大中小學將於3月初開學”消息，北京市教委明確表示，這是一條虛假信息。到底何時可以正式開學？市教委回應，開學時間設定要視疫情發展來看。

日本方面，安倍晉三指出，要求全國小學、初中、高中和特殊教育學校臨時停課，從3月2日持續至春假結束。他解釋稱，日本各地都在努力防止感染在孩子們中間擴散，近期的一至兩周是極為重要的時期。安倍還要求日本政府機關和民間企業，對於有學童的父母親，給予特別的照顧，允許他們在家工作，照顧提前放假的孩子。此外，安倍晉三稱，將要進行的入學考試及畢業儀式要採取防止感染擴散的措施，人數要控制在最小限度。據了解，截至當地時間27日21時，日本新冠肺炎確診總數上升至918例。值得一提的是，另據朝鮮中央廣播電台同日報道，為防止新冠肺炎疫情擴散，朝鮮境內各級各類學校推遲開學，但沒有提及具體開學日期。目前朝鮮 尚未有被確診的病例消息出現。