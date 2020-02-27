廣東一男子被指朋友圈中辱罵鍾南山遭刑拘 寫道歉信

中國大陸多家媒體周四報道，廣東省中山市一塗姓男子被指在今年1月底2月初，通過微信發表辱罵抗擊疫情領軍人物鍾南山、辱罵中國人民和國家的違法言論。該男子隨後被當地公安部門抓獲，並處以行政拘留15天的處罰。

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相關報道指，2020年1月底、2月1日，涉案人員塗某兩次在自己的出租屋內，通過其擁有的400多人微信朋友圈發表辱罵抗擊疫情領軍人物鍾南山、辱罵中國人民和國家的違法言論。2月4日，經群眾舉報，塗某被公安機關查獲，並處以行政拘留15日的行政處罰。報道稱，在履職過程中獲悉案件後，中山市檢察院迅速啟動涉疫情案件快速反應辦理機制，公益訴訟檢察部門及時跟進，迅速審查相關案件材料，深入開展分析研判。鑒於在全國人民眾志成城、團結奮戰抗擊疫情的特殊時期，其在網絡發表違法言論的尋釁滋事行為對社會主義核心價值觀和疫情防控秩序造成了損害，根據《中華人民共和國民事訴訟法》第五十五條第二款規定，經報請省檢察院同意，於2月14日探索將該案作為民事公益訴訟案件立案審查。

立案後，檢察官對塗某進行遠程視頻談話，配合公安機關開展訓誡教育，促使塗某認識到其在網絡上公開發表辱罵戰鬥在疫情防控一線的醫務人員、辱罵國家的言論是違法行為，嚴重損害了社會公共利益，妨害疫情防控秩序，塗某親筆書寫了道歉信，願意主動在媒體上公開道歉，消除不良影響。該男子在這份道歉信中寫道，“本人，在全國上下抗擊新冠疫情期間，先後於2020年，1月底、2月初在手機朋友圈發表辱罵在一線的先進人物鍾南山院士，辱罵國家和國人的違法言論，現本人已深刻認識到錯誤，每位網民需要對自己的言行負責，發表言論應理性和平，不應採取侮辱謾罵等違法方式。在此特向公眾道歉，在此向鍾南山院士道歉”。

相關報道中還配有警方在該男子居住地對他進行抓捕的照片，照片中男子上身赤裸，並未穿衣。此外，其被指違法和辱罵鍾南山院士等相關朋友圈言論也未得到具體公布。對這一事件，有網民就個人在私人微信朋友圈中發表的言論，是否能作為“公開”定罪的合理及合法性提出質疑。此外，此前疫情中從李文亮事件等案例透露出，有關社會應有言論自由空間的話題也引發中國網民的關注和熱議。2020年1月3日，武漢警方對曾向校友群中提醒武漢華南海鮮市場周邊可能出現疫情的李文亮，指責他“在互聯網上發布不實言論”，並對其進行了警示和訓誡。2月27日，在全球範圍內，近50個國家和地區的80000多人受到新冠肺炎感染。已有近2800人死亡，其中大部分發生在中國湖北省。