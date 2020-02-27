數千億蝗蟲臨近威脅 10萬浙江鴨擬赴巴殺蟲計畫或告吹
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數以數千億蝗蟲壓境，消息傳中國派10萬隻鴨子到巴基斯坦消滅蝗蟲的消息是真是假，當地媒體各有說辭。繼有報道指消息是子虛烏有之後，一家企業卻說願意捐贈這些鴨子。但又有專家說，中國鴨子前往巴基斯坦滅蟲不科學也不可行。
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據聯合早報今天報道說，10萬鴨子後續：中企稱願意捐贈，研究員稱計畫不能立刻實施。
中國派10萬隻鴨子到巴基斯坦消滅蝗蟲的消息是真是假，當地媒體各有說辭。
該報道引據中國《新京報》今天（27日）消息，捐贈鴨子的公司“國偉禽業”負責人說，公司確定願意向巴基斯坦捐贈10萬隻鴨子，並經由外交部外事管理司聯繫巴基斯坦駐中國大使館，同時通過農業農村部派駐巴基斯坦的蝗災防治工作組聯繫巴方官員，希望捐贈鴨子幫助進行生物滅蝗，目前正在等待巴基斯坦方回復。
報道另據《寧波晚報》早前消息，浙江省農業科學院研究員盧立志受訪時說，生物防治好處多，放一隻鴨子相當於滅了蝗蟲全家。盧立志隨後在今天下午接受媒體採訪時說，用鴨子滅蝗技術目前已經基本成熟，但是還有許多技術參數、方法尚需實驗予以完善，因此10萬隻鴨子出征巴基斯坦滅蝗的計畫並不是立刻就能實施的，目前計畫今年下半年能夠成行。