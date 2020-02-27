巴基斯坦/中國

數千億蝗蟲臨近威脅 10萬浙江鴨擬赴巴殺蟲計畫或告吹

非洲2020年蝗蟲災害遮天蔽日災情圖 © 網絡照片

數以數千億蝗蟲壓境，消息傳中國派10萬隻鴨子到巴基斯坦消滅蝗蟲的消息是真是假，當地媒體各有說辭。繼有報道指消息是子虛烏有之後，一家企業卻說願意捐贈這些鴨子。但又有專家說，中國鴨子前往巴基斯坦滅蟲不科學也不可行。