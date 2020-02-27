新冠肺炎局勢仍不好? 武漢醫護對外喊求援

儘管中國官方不斷強調有足夠經驗和能力應對疫情，但是有參與武漢救援的護士日前通過國際權威醫學雜誌發文向國際社會求救。這篇文章的中文譯文已被全網刪除。

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據自由亞洲報道，中國醫務人員借《柳葉刀》呼籲國際援助。消息說，英國醫學雜誌《柳葉刀》官方網站24日刊登了一篇特別的署名文章。文章作者曾迎春（Yingchun Zeng，音譯）和甄燕（Yan Zhen，音譯）表示自己是第一批從廣東前往武漢援助的醫療隊成員，認為武漢的狀況比他們想象的更為嚴峻。N95口罩丶面罩丶防護鏡丶防護服丶手套等防護物資嚴重匱乏，塑料制的護目鏡需要經過反覆清洗與消毒，導致磨損嚴重，戴上後很難看清。



兩位作者還在文中形容了醫護人員的身體健康問題：“因為要經常洗手，我們同事的手已經長滿了皮疹，痛苦難忍。在長時間佩戴N95呼吸器，並穿戴多層防護設備，一些護士的耳朵與額頭都長了壓瘡。”呼救信說，“與此同時，為了節省體力與穿脫防護服的時間，我們在進入隔離病房前，都會避免進食和飲水兩個小時，所以我們經常看見有的護士嘴邊長滿水泡，還有護士因血糖過低與缺氧而暈倒。戴着4層手套做事非常不方便，給患者打針成了一項巨大挑戰。”

除了身體疲憊不堪外，作者還提到醫療隊成員遭受的心理痛苦。“雖然我們是專業護士，但是我們也是人，跟所有人一樣，我們也會感到無助丶焦慮與恐懼。經驗豐富的護士有時候會抽出時間來安慰同事，嘗試減輕我們的焦慮。不過，即便是經驗豐富的護士也可能會哭泣，也許是因為我們不知道還需要在這邊待多久，同時也因為我們是感染新型冠狀病毒的最高風險人群。中國已有1716名醫護人員感染了新冠病毒，9人死亡。”



作者在文章最後發出求救說：“鑒於武漢醫護人員的短缺，全國各地有14萬名護士自願來到武漢，我們需要更多幫助。我們呼籲世界各國的護士與醫護人員現在前往中國，在這一場戰役中幫助我們。”

該報道稱，值得注意的是，新冠病毒疫情爆發後，中國官方屢次表示有信心及能力處理疫情，同時對國際社會，尤其是美國政府的援助持保守態度。隨着疫情不斷惡化，民間的批評聲浪越來越大。為了“安撫民心”，中國官方開始封鎖消息，杜絕一切“謠言”。

據該報道稱，廣東援助湖北武漢醫療隊星期三就發聲明，要求《柳葉刀》撤銷這篇文章，澄清事實並道歉。

據自由亞洲稱，另外中國醫療信息平台《丁香園》當天上午翻譯丶轉載了《柳葉刀》的這篇文章，並引髮網民廣泛討論。但文章到下午已被全網刪除。