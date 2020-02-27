新冠肺炎 官報中國疫情向好連降

中國國家衛生健康委員會周四公告，26日全國範圍報告新增確診病例433例；新增死亡病例29例（湖北26例，北京、黑龍江、河南各1例），新增死亡病例創下1月28日以來新低。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道說，2月26日中國新增新冠肺炎確診433例，新增死亡29例創近一月新低。



據中國國家衛生健康委員會周四公告，26日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例433例；新增死亡病例29例（湖北26例，北京、黑龍江、河南各1例），新增死亡病例創下1月28日以來新低。新增疑似病例508例。其中湖北以外地區新增病例24例較上日有所回升。

據公告還顯示，當日新增治癒出院病例2,750例，解除醫學觀察的密切接觸者12,823人，重症病例減少406例。

據路透社報道，截至2月26日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例43,258例（其中重症病例8,346例），累計治癒出院病例32,495例，累計死亡病例2,744例，累計報告確診病例78,497例，現有疑似病例2,358例。

累計追蹤到密切接觸者652,174人，尚在醫學觀察的密切接觸者71,572人。

就湖北疫情，路透社說，湖北新增確診病例409例（武漢383例），新增治癒出院病例2,288例（武漢1,535例），新增死亡病例26例（武漢19例），現有確診病例39,755例（武漢32,392例），其中重症病例7,984例（武漢7,049例）。

至此湖北累計治癒出院病例23,200例（武漢13,328例），累計死亡病例2,641例（武漢2,104例），累計確診病例65,596例（武漢47,824例）。新增疑似病例403例（武漢341例），現有疑似病例2,019例（武漢1,459例）。