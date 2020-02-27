新冠肺炎 甩冤枉? 專家揭湖北瞞報人傳人延誤防控

中國國家衛健委曾派出三批專家組前往湖北武漢市調查新冠肺炎疫情，首兩批專家組先後指未發現明確人傳人及疫情可防可控，被指要為疫情防控延誤負責。第二批專家組一名匿名成員周三（26日）透露，他們抵達武漢後掌握的資料及訊息有限，並特別關心有沒有醫護人員受感染，但得到的答覆是“沒有”，事後回想可能有人隱瞞真相。

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據東網今天報道說，新冠肺炎：衛健委專家受訪揭湖北瞞報人傳人延誤防控。消息稱專家懷疑湖北瞞報人傳人。



據該報道稱，首批專家組於去年12月31日赴武漢市，第二批專家組於上月8日抵達。受訪專家表示，專家組曾視察金銀潭醫院、武漢肺科醫院、武漢人民醫院、同濟醫院及協和醫院等發燒門診，專家組懷疑有人傳人，但一直沒有證據，每到一個地方就問有沒有醫護人員受感染，對方總是回復沒有，從現在的真實情況來看，懷疑當時有人說謊。



該報道說，專家組當時收到指示是屬地管理，地方為主，他們只是負責幫忙，湖北及武漢後來均各自有專家組，主要負責病人救治。第二批專家組並沒有看到首批專家組、湖北省及武漢市的正式調查報告，而地方及醫院層面根本不合作。專家稱：“哪怕報一個醫護人員感染，我們也就意識到它有傳染性。”



據該專家指，與湖北衛健委領導討論時要求對方如實報告，但對方公然反問“是不是懷疑我瞞報”，令專家組無法再追問下去。

該報道指出，而該領導已被免職。資料顯示，湖北衛健委黨組書記張晉、主任劉英姿事後被免職，由湖北省委常委王賀勝兼任兩職。



專家也指，武漢沒有聽從專家組意見，他們在上月10日離開前，曾與武漢說好要把確診及疑似病例一同公布，但最後只公布經實驗室方法確診的41例，認為如果當時公布疑似病例，會增加公眾警惕。對於疫情可防可控的說法爭議，專家強調以今日經驗證明說法是絕對正確，但關鍵是採取措施的時機，否則造成惡果。

該報道沒有確指衛健委專家是受哪一家媒體採訪。