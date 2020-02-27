新冠肺炎 疫情在中國境外加速傳播 更多國家淪陷 領導人紛紛警告全球大流行

新冠肺炎正在擴大攻陷的地域，除了南極洲，世界六大洲全部報告確診新冠肺炎病例。最早由專家警告新冠肺炎將威脅感染世界超過半數的人口，更多國家領袖提醒新冠肺炎不可避免將廣泛流行，呼籲全球應對。

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據路透社今天報道說，新冠肺炎疫情在中國境外加速傳播。

巴西確診了拉丁美洲首例新型冠狀病毒病例。另外巴基斯坦、瑞典、挪威、希臘、羅馬尼亞和阿爾及利亞也發現首例確診病例。

法新社今天報道，丹麥宣告確診一例新冠肺炎病例。

路透社說，美國衛生當局報告了美國首例社區傳播疑似病例，患者沒有相關旅行史，也未曾與確診患者接觸過。

根據中國衛生當局周四公告新增死亡病例29例，創下1月28日以來新低；累計死亡病例2,744例，大多數在最先出現疫情的湖北省。新冠病毒已經感染了大約80,000人，絕大多數在中國。

在意大利、伊朗和韓國等地的迅速傳播，增加了爆發大流行的風險。

隨着恐慌加劇，墨西哥當局曾禁止一艘郵輪停靠其港口。該郵輪的運營商稱一名船員得的是普通季節性流感。該船最終被允許進入科蘇梅爾(Cozumel)港。

郵輪成為了關注焦點。自2月3日停泊日本港口的鑽石公主號郵輪，船上乘客新冠病毒確診病例已逼近700例，三例死亡。目前為止美國有59例新冠病毒病例，其中多數是自鑽石公主號接回的美國人。

巴西聖保羅報告了拉丁美洲首例確診病例，這名61歲男病患最近曾去過全球疫情的新前線--意大利。診斷結果公布時恰逢巴西旅遊高峰期--狂歡節。巴西股指狂瀉超過7%。

意大利又報告了100個病例，全國累計病例超過400人，病亡數增至12人。該國疫情主要集中在工業重地倫巴第和威尼托，政府已經關閉學校、大學和電影院並禁止公共活動，以防止這種具有高度傳染性的疾病傳播。

西班牙加那利群島特內里費島的一家酒店因出現與意大利有關聯的感染案例，周三連續第二天封鎖，酒店內住有超過700名房客。

法國出現第二個死亡病例，該名死者是一位教師，並無前往疫情爆發地區的旅遊史。

據路透社說，中國以外有近50名死亡病例，其中包括伊朗的19例。

因新型冠狀病毒擴散，伊拉克周三禁止公開集會，同時禁止來自科威特及巴林的旅客入境。中東地區多國都報告淪陷。

澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)周四稱，各種跡象表明全球將很快出現新冠病毒大流行。目前，澳大利亞已啟動控制新冠肺炎擴散的緊急措施。