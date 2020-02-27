旅美中國科學家譚宏進因竊取商業機密罪被判兩年罰15萬美元

法新社發自華盛頓消息顯示：美國司法27日宣布：犯下竊取商業機密罪中國籍科學家譚宏進（Hongjin Tan）以兩年刑期和15萬美元的罰金。

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現年36歲的譚宏進在美國居住已經13年，他畢業於南京大學物理系，也是加州理工學院博士。譚的專業知識範圍為“可再生能源存儲的材料和系統開發”。他於2018年12月被捕，被指控竊取商業機密。譚宏進承認從美國石油公司盜竊市值超過10億美元的下一代電池技術。



從2017年5月到2018年12月，譚是俄克拉荷馬州巴特爾斯維爾（Bartlesville）Phillips 66公司的科學家。譚被分配到該公司的一個小組內工作，目標是開發用於固定式能量存儲的下一代電池技術，特別是液流電池。



據報道：2018年12月11日，譚使用拇指驅動器複製了數百份文件。他隨後辭職，並於2018年12月12日被護送離開公司。當天晚些時候，他將拇指驅動器交回公司，聲稱他離開時忘了交還。經檢查，發現拇指驅動器上有未分配的空間，這表明有五個文檔在之前已被刪除。



聯邦調查局的調查人員搜查了譚的住所，並找到了一個外部硬盤驅動器。他們發現拇指驅動器中五個被刪除的文件，已被下載到硬盤驅動器中。譚將文件保存在硬盤上，以便日後可以訪問這些材料，但會對他的前僱主造成重大財務損失。 譚承認未經其僱主授權有意複製和下載研究與開發資料。



美國司法部負責國家安全事務的助理部長德梅斯（John Demers）表示：“譚宏進認罪，說明了中國竊取美國智慧財產權的狀況。”他說：“美國商務部啟動的‘中國計畫’（China Initiative），以打擊這類知識產權盜竊行為。”



