日中外長電話會談 楊潔篪訪日

日本時間26日晚，日本外務大臣茂木敏充與中國國務委員、外交部長王毅舉行電話會談，重點商討了新冠問題和原定的中國國家主席習近平作為國賓訪日事宜。雙方就對這此問題保持緊密溝通達成一致，而日本外務省27日宣布，中共中央政治局委員楊潔篪將在28-29日訪日，與日本安全保障局局長北村滋舉行會談，商討習近平訪日，並與安倍首相舉行會談。

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電話會談應中國方面邀請在日本時間26日夜舉行，大約進行了40分鐘。



茂木敏充對在日本派遣包機和政府專機接回在湖北的日本人等的過程中，中國給予的合作表示衷心的感謝，王毅則對中國發生新型冠狀病毒肺炎之際日本的支援表示感謝。王毅表示，中國的感染人數增速已經放緩。他指出：中國經濟在基本層面堅實，低迷不過是暫時的。茂木敏充表示希望疫情早日沉靜下來。



有關預定4月進行的習近平作為國賓訪日，兩國外長認為需要讓這次訪問富有成果，確認將繼續為此展開密切的溝通。



由於新型冠狀肺炎疫情的影響，有許多有關習近平作為國賓訪日的日中方面的會議延期，日中兩國政府原定2月底在東京召開的“日中經濟夥伴關係磋商”副部級會議已決定延期。雙方原計畫在副部級會議上就習近平訪日及應該達成的共識、取得的成果交換意見。鑒於新型冠狀病毒肺炎疫情在中國以及日本擴大，以4月上旬為中心推進準備的訪日將推遲的可能性很高。



目前，日中都以成為新型冠狀病毒肺炎感染的重災區，據日本NHK電視台的統計，到26日午前為止。新型冠狀病毒已經傳播至中國以外的世界39個國家和地區，日本已有894人感染。日本政府2月25日召開對策總部會議，要求各種演出、集會和大型展覽等在當前要自我節制，到4月上旬日中的疫情是否能收縮到可以讓習近平順利訪日的程度不得而知，雖然日中外長15日在德國會談時，就按計畫推進習近平訪日準備工作達成共識，負責中國外交工作的中共中央政治局委員楊潔篪從28日起訪日，並與首相安倍晉三會談，但是習近平訪日延期的可能性依舊很大。