經濟全球化口罩工廠遷去中國，新冠病毒來襲美國出現口罩危機

在十多年前美中兩國政府合作推動的經濟全球化下，美國把口罩工廠幾乎全部遷去中國，美國的口罩90%靠中國供應。中國新冠病毒侵入美國，日漸蔓延開來，美國本土找不到生產口罩的工廠，出現口罩危機。白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro )表示，由於中國禁止口罩出口，美國決心從中國召回4家專門生產口罩的公司回國。

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納瓦羅近日接受福克斯財經（Fox Business）電視訪問時，被主持人問到面對疫情在全球的擴散，美國會否出現醫療物資短缺的情況。納瓦羅回應表示，最近急需解決的問題是N95口罩，因為中國對這種口罩實施出口限制，他提醒美國人要明白當類似危機發生時“我們不會有盟友”。他表示，行政團隊正在盡全力快速反應，以確保美國擁有所需。



他透露，這促使美國決心把4家美國公司從中國召回美國，他們可以在美國生產數十億口罩。納瓦羅強調，這場危機“不令人意外地”表明美國企業的供應鏈太多由海外供給，他的目標是將更多美國供應鏈帶回國內。



據《今日美國》(USA Today)報導：美國疾病防控中心(CDC)25日表示，新冠病毒在美國傳播恐怕難以避免，美國民眾應做好因應準備。消息傳出，不到24小時，亞馬遜網站(Amazon)醫療口罩價格飆漲：拋棄式醫療用口罩每盒單價在23日為125元，但26日一度漲價至220元。100個基本款衛生口罩今年初在亞馬遜網站每包售價4.21元，但過去一個多月以來價格一路走高，到了25日每包售價已經漲至14.99元，26日又跳到17.99元，旋即宣告停售。



