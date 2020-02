華爾街日報東亞病夫題案 北京警告華盛頓強硬反報復

中國外交部新聞司司長華春瑩周三約見美國駐華使館負責人,就美國國務卿蓬佩奧對中方處理《華爾街日報》發表辱華標題評論文章再次發表不當言論,以及白宮國安會發言人揚言美方對駐美中國媒體記者採取措施提出嚴正交涉,並稱如果美方對中國駐美新聞機構採取進一步騷擾、限制措施,中方必將作出進一步反應。中國政府昨天表示,《華爾街日報》已就其發表的頗受爭議的一篇評論文章標題承認了錯誤,但尚未正式道歉。

據路透社今天報道說,中國外交部警告說,如果美方對中國駐美新聞機構騷擾限制,中方必作出反應。

據中國外交部官網援引華春瑩的話稱,《華爾街日報》的錯誤是嚴重的,該報必須為此承擔責任。美國國務卿蓬佩奧等以所謂言論自由為名,公然為《華爾街日報》的嚴重錯誤張目撐腰,並對中方抗擊新冠肺炎疫情說三道四,是非不分,毫無道理。揚言對中方媒體採取報復行動更是不可接受。

據華春瑩強調,事實上,美方無理冒犯、挑釁中方在先,中方正當防衛在後。近年來,美方對中國駐美新聞機構採取多種限制措施,中方駐美媒體記者秉持職業操守,客觀報導美國。如果美方對中國駐美新聞機構採取進一步騷擾、限制措施,中方必將作出進一步反應。

特朗普政府此前表示,將開始像對待外國使館一樣對待五家在美國運營的主要中國國有媒體實體,要求它們向國務院登記在美國的僱員和財產。

消息報道美國醞釀對等驅逐中國駐美國記者。



就華爾街日報發表題含東亞病夫詞句文章事件,自由亞洲報道說,中國政府周三表示,《華爾街日報》已就其發表的頗受爭議的一篇評論文章標題承認了錯誤,但尚未正式道歉。據中國外交部發言人趙立堅當天在例行記者會上說,《華爾街日報》近日通過不同渠道與中方溝通,承認發表“辱華”文章是錯誤的。但這家報社仍然沒有對中方要求作出正面回應,也就是作出正式道歉。

該報道稱,《華爾街日報》2月3日發表了其專欄作家米德(Walter Russell Mead)的一篇題為《中國是真正的亞洲病夫》(China Is the Real Sick Man of Asia)的評論文章,引發中方強烈不滿。雖然《華爾街日報》尚未正式道歉,其出版人劉易斯(William Lewis)上周發表聲明說,這個標題“顯然引起了中國人民的不安和擔憂,我們對此感到遺憾”。