視頻：法學者談中國對海外學術自由的干預

法國南北極問題專家Mikaa Mered教授就他的新書《極地世界》接受了法廣的專訪,他在訪談中集中介紹了南北極地區的地緣政治衝突與演變及中國政府在上述問題上的立場。在談到中國與澳大利亞有關南極議題的分歧立場時,他就新西蘭教授坎特伯雷大學(University of Canterbury)政治學教授安妮 - 瑪麗•布雷迪(Anne-Marie Brady)與法國漢學家Valérie Niquet女士因學術研究及言論而與中國政府與企業發生糾紛議題回答了本台的提問。

法廣:說到中澳有關南極議題的分歧立場時,我想提一下新西蘭學者Anne Marie Brady 教授的事件。您了解她為什麼受到來自北京的攻擊?是否與她在南極議題上的立場有關?



Mikaa Mered: 我知道Brady教授,她是一位十分優秀的學者,她曾經對我個人學術研究生涯來說有過巨大的幫助。她最新出版的《極地大國--中國》一書看來使北京難以接受。其中有多個原因:首先書中指出中國在南極擁有主權聲索的意願,其次有中國學者譴責她對外公布了她在中國做研究時所查閱的資料,這一事件十分複雜 使她最近幾年來在新西蘭的生活十分艱難。不過,我們不應該弄錯的是一方面作為學者她不過是提出了南極地區的主權以及安全等議題,這些議題在該地區多年來已經不再有人關注。而另一方面,事件發生的背景是中國與新西蘭以及澳大利亞之間的互相依賴日益緊密,中國是澳洲的第一大經濟合作夥伴,是第一大進口國,也是第一大出口國。我們知道中國投資者對澳洲的礦產以及房地產的興趣,因為隨着冰川的融化 隨着南極越來越便於登陸,南極東部 靠近澳洲的地區越來越成為爭奪目標,澳大利亞對北京的意圖十分擔憂。如果說歐盟,日本等國在南極的活動也十分活躍的話,這些國家在該地區的活動由來已久,從十九世紀末甚至更早就開始。而且總的來說尊重南極,也就是說並不是從功利主義出發來對待南極,而北京在南極地區的活動意圖卻恰恰相反,今天北京在當地的所有活動所釋放的信號都與尊重無緣,例如開發南極的礦產資源 水資源以及開發旅遊業等,還有更加令人擔憂的,也就是Brady博士受到攻擊的主要原因,也就是南極地區的安全問題。今天各國是否可以逾越1959年《南極條約》第一條中有關南極州應該是一個無軍事州的規則。事實上多個國家逾越了這條紅線,其中包括中國。他們使用各種方式逾越這一條,中國這樣做自然引發澳大利亞以及新西蘭的擔憂,但是中國並不是唯一的國家。



法廣: Brady教授不僅因她在上述問題上的立場而受到攻擊,而且她還受到針對她個人的人生攻擊。



Mikaa Mered: 確實,Brady 博士事件 還有捷克的一個智庫以及華盛頓的一些學者所受到的威脅,這裡我必須強調的是中國並不是唯一的國家;這些事件說明了北京試圖鉗制學術討論,甚至將手臂伸到國外。這是十分複雜的情況,這當然完全違背學術研究的普世邏輯。今天國際上在學術自由問題上存在兩類國家:一邊是學術研究與討論是完全自由的國家;另一邊不僅國內的學者受到監控,而且國外從事研究的學者也受到監督。當然我們會想到中國。除了Brady博士之外 我們要提到法國的學者Valérie Niquet,華為起訴Niquet女士犯有誹謗罪。Niquet女士值得大家堅定的支持,因為事實上她只不過是做了一個學者應該做的工作。除了中國之外, 匈牙利等國也越來越加強對學術討論的掌控。這都是我們必須加以譴責的,因為這會使影響全球的學術討論的氣氛,無論是在中國還是在別國家。