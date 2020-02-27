財經捅天? 揭官方去年年底已隱匿疫情疑促毀證

武漢的新冠肺炎爆發初期，傳出中國官方刻意隱匿疫情。台灣媒體指有中國媒體26日又踢爆，早在去年12月底前，已有至少9例不明肺炎武漢病例樣本完成基因組測序，且已顯示為“類SARS冠狀病毒”，雖然陸續呈報給國家衛健委，卻被官方要求銷毀，且還下令不能擅自對外透露消息。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合新聞網今天報道說，中國去年底就在隱匿疫情？中媒指官方要求相關單位銷毀資料。根據《財新網》報道，武漢市中心醫院呼吸內科主任醫師趙蘇曾表示，該醫院去年12月24日將首例華南海鮮市場的武漢肺炎患者樣本送到第三方檢測機構進行基因檢測，3天後（12月27日），檢測機構以電話通知，檢測結果是“一種新的冠狀病毒”，同時當天就有研究者從一名早期病例的樣本上獲得接近完整的病毒基因組序列，並與醫院及疾控部門溝通，卻未獲得回應。

聯合新聞網引述報導提到，當武漢市中心醫院醫師李文亮等人在12月30日透過微信群組發布警告訊息時，他們的言論被官方“闢謠”，且還遭到警方訓誡，此外，根據一位基因測序公司的人士透露，他在1月1日接到湖北省衛健委一名官員的電話，該官員告知如有武漢新冠肺炎的病例樣本送檢，就不要再檢了，而已有的病例樣本必須全部銷毀，他還警告不能對外透露樣本消息，也不能發布相關論文和數據，“如果你們在日後檢測到了，一定要向我們報告”。

該報道稱，國家衛健委辦公廳在1月3日立即發布文件《關於在重大突發傳染病防控工作中加強生物樣本資源及相關科研活動管理工作的通知》，規定未經批准，不得擅自向其它機構和個人提供生物樣本及其相關訊息，據病毒學家透露，通知下來後，中科院武漢病毒所被要求停止病原檢測，銷毀已有樣本。

據該報道強調，中科院病毒所從12月30日拿到病毒樣本併入庫，到進行病毒分離，完成病毒基因測序，分離得到病毒毒株，直到1月11日對外公布病毒基因組序列，距離12月27日第一例基因測序確定新冠病毒，已經過15天，那幾天本應是決定無數人命運的關鍵時刻，但大眾卻渾然不知。