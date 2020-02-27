韓“新天地教會”滲進中國 當局急全面追查

韓國新冠肺炎確診病例飆破1500例，其中有近600例與大邱的“新天地耶穌教會”有關，據港媒《南華早報》27日說，中國大陸也有2萬多名該教會的信徒，且有200多人在疫情爆發前於武漢聚會，官方正對這群人展開調查，並將進行新冠病毒的相關檢測。

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據東森新聞“新天地教會”滲入中國！已吸收“2萬多教徒”正被全面追查。據消息指出，“新天地耶穌教會”在武漢有數百名教友，11月就有疫情傳言，但沒有人重視，12月疫情爆發後，教會立即停止了所有的聚會活動，但仍持續在網絡上舉行團契及佈道活動，並有大量教友在1月下旬農曆新年前離開武漢返家。

據武漢一名擔任幼稚園老師的教友表示，她相信韓國疫情的大爆發與武漢的教會無關，“我不認為病毒來自我們，因為我們武漢的兄弟姐妹都沒有被感染，我不知道其它地方的成員，但至少我們都很健康，沒有人通報染病。”她還強調，“很多中國人都到韓國旅行，都怪罪在我們身上很不公平。”對於是否有教友從武漢返回韓國，幼稚園老師拒絕回答，但她也透露，漢口的“聖殿”2年前曾被警方“突襲”，並被烙上“邪教”的標籤，不過，教徒們仍持續以小組的形式在進行崇拜活動。

報道稱，“新天地耶穌教會”在上海的一名前神職人員也表示，由於教會都以秘密的形式行動，所以當局掃蕩上有一定困難，“上海的教會曾被多次突襲，警方也常關心，但教會仍持續在進行活動，每次集會只有8至10人參與，並在監管放鬆時重新分組。”

一名密切追蹤“新天地耶穌教會”發展的研究人員指出，當局正在調查一些訪問韓國的教徒，範圍不只限於湖北的那數百名教徒，而是涵蓋全國各省市。不過，報導提到，該名研究人員的說法尚未獲得證實，也不清楚中國大陸2萬名教徒中有多少人接受了檢測。

消息人士援引一份內部文件表示，教會計畫在今年於中國大陸多招聘3萬名教徒。

該報道說，“新天地耶穌教會”全名“新天地耶穌教證據帳幕聖殿”，由教主李萬熙於1984年3月14日創建，全球教徒超過20萬人，經常被人認為是“邪教”團體，並被眾多基督教、天主教團體指為“異端”，爭議性極大。