頂風習動怒 陝西書記秦嶺案受賄罪起訴

中國最高人民檢察院周四（27日）證實，全國人大前司法委員會副主席委員、陝西前省委書記趙正永和陝西前副省長陳國強涉嫌受賄案，已由國家監察委員會完成調查，移交天津市人民檢察院第一分院審查起訴，天津市第一中級人民法院將提起公訴。兩人均被指捲入陝西秦嶺違建事件。據信秦嶺違建案習近平共6次批示解決但遭抵制。

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據東網今天報道說，捲入秦嶺違建，前省委書記和副省長涉受賄被起訴。



據中國最高人民檢察院周四（27日）證實，全國人大前司法委員會副主席委員、陝西前省委書記趙正永和陝西前副省長陳國強涉嫌受賄案，已由國家監察委員會完成調查，移交天津市人民檢察院第一分院審查起訴。

據檢察機關指，趙正永利用擔任陝西省委常委、政法委書記、副省長、省長、省委副書記及書記等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別鉅大，應以受賄罪追究其刑事責任。最高檢亦宣布，陝西前副省長陳國強涉嫌受賄一案已完成調查，會交由天津市第一中級人民法院提起公訴。



趙正永在陝西官場深耕十多年，涉及陝西省多宗特大貪腐案，其中“千億礦權案”歷時十多年，過程峰迴路轉，更涉法庭文件“丟失”等情節，令案件轟動全國。此外，趙正永亦涉及陝西秦嶺北麓生態保護區違建別墅案，內媒指陝西當局在整治過程中作為不多，把矛頭直指時任省委書記的趙正永及省長婁勤儉。



該報道稱，檢方起訴指，陳國強利用擔任陝西省勞動和社會保障廳副廳長、省政府副秘書長、秘書長、副省長等職務便利，為他人謀取利益，為他人升調職位謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應以受賄罪追究其刑事責任。