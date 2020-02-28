世衛組織調高新型冠狀病毒疫情全球風險評估

世界衛生組織周五宣布，將新型冠狀病毒全球風險提升到“最高級別”。法新社稱，非洲尼日利亞宣布第一起新冠確診感染病例。由於擔心新冠病毒全球擴散影響經濟，歐美股市周五大跌。聯合國秘書長呼籲團結一致。

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世界衛生組織總幹事譚德塞周五在日內瓦表示，鑒於最近幾天在中國境外受新型冠狀病毒病影響的國家和病例數量持續增加，世衛組織決定將這一病毒傳播和影響的風險評估從“高”提高到“非常高”的水平，這是世衛組織風險評估的最高級。他呼籲所有尚未出現新冠感染病例的國家“做好準備應對”。



譚德塞說，“那些自以為能躲避病毒zhe將鑄成大錯”。 目前全球出現病毒感染案例的國家已超過50個，確診感染新冠病毒病病例總數達8萬3000宗。一位來自米蘭的意大利人在尼日利亞接受新冠病毒測結果呈陽性，這是非洲撒哈拉地區的第一宗新冠病毒個人案例。另外，巴西周五成為拉美第二個出現新冠病毒感染個案的國家。



譚德塞表示，雖然過去24小時中國新增329病例，是一個多月以來的最低數量，但在中國境外，新冠疫情在不斷擴散，受重創的三個國家分別是亞洲的韓國，中東伊朗及歐洲的意大利。



譚德塞表示，最近幾天越來越多的國家出現新冠疫情，世衛流行病學家監測這些發展，現在已將病毒全球風險自“高”提升至“非常高”，向全球發出更強警訊。 譚德塞表示，目前，在幾個國家中，感染新型冠狀病毒的大多數病例仍可追溯到已知的接觸者或病例群。 他說：“我們尚無證據表明該病毒正在社區中自由傳播。只要情況是這樣，如果我們採取了有力的措施儘早發現病例，隔離並照顧患者，追蹤接觸者，那麼我們仍有機會控制這種病毒。遏制這種病毒的關鍵是切斷傳播鏈。”



世衛組織-中國聯合專家組的報告現已在世衛組織網上公布。報告包含了大量信息，以及對中國、其他受影響國家、尚未受影響國家、國際社會和公眾的22條建議。 報告呼籲所有國家對人們進行教育，擴大監視範圍，查找每一個病例，為他們提供隔離和照顧，追蹤每一個接觸者，並採取“全政府”、“全社會”動員的做法，而不僅僅是依賴衛生部門的工作。



譚德塞還表示，全球正在開發20多種疫苗，幾種治療藥物正在臨床試驗中。預計將在幾周內會產生初步結果。



法新社援引官方統計，截至到周五國際標準時間17點，全球新冠病毒確診案例達8萬4117宗，其中死亡2870人，59個國家和地區出現疫情。周五全球新增感染病例1435宗。



另外，聯合國秘書長古特雷斯周五在紐約總部向新聞界發表談話時，針對世衛組織將其提高新型冠狀病毒的全球風險評估水平發表了評論。 他說：“我們正在看到許多新國家，包括在非洲大陸，出現了病例。這不是驚慌的時刻，而是進行準備——充分準備——的時刻。”



他強調，正如世衛組織總幹事譚德塞所說：“目前最大的敵人不是病毒，而是恐懼、謠言和污名化”。“現在是所有國家政府加緊努力並盡一切可能遏制疫情的時候了，並且應當是在沒有侮辱和尊重人權的情況下做到這一點”。 古特雷斯說：“我們知道可以遏制疫情，但是機會之窗正在縮小。因此，我呼籲所有國家都承擔起責任，展示團結和全面的全球支持。在這樣做的同時，所有國家都應有信心，他們將得到聯合國和世界衛生組織的支持”。