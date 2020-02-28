中國乘客抵內羅畢引發恐慌  肯尼亞法院判決暫停中國航班

星期三，一架南方航空載着239名旅客從廣州飛抵內羅畢，引發當地人驚恐。肯尼亞衛生部長只要求中國旅客自我隔離14日，這一決定引發當地社交網絡激烈批評，『民族日報』周五如此標題：“為什麼肯尼亞要與死亡跳舞？”肯尼亞一家法院周五下令暫停來自中國的航班。

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兩天前，肯尼亞政府曾作出允許來自中國的乘客進入，並不要求採取嚴格的隔離措施。政府宣布這一決定後，肯尼亞法律協會向法院提出控告，指控政府拿人命不當回事。周五，法官作出暫停中國航班十日的決定，進一步的決定將在下一次作出。



法官還決定，星期三來到肯尼亞的乘客必須全部隔離在一家軍隊醫療中心，一直到醫院確診這些人不帶病毒時為止。

稍晚些時候，中國駐肯尼亞大使館發推證實，南方航空已停止飛往廣東經長沙才到內羅畢的航班。他解釋原由是“乘客數量下降”。



據指出，內羅畢城外一處工業區的中國公民戴着口罩，引發當地人恐慌。一名地方議員甚至呼籲，如果政府不能保障大家的基本健康，當地人應向中國人投擲石塊，砸他們，別讓他們走出來。



中國駐肯尼亞大使當即反應，表示堅決反對任何種族主義言論和不負責任的行動。



肯尼亞總統已宣布，立即組建一個應對新冠病毒的委員會。



直到目前，非洲大陸很少出現新冠病毒確診病例，星期五，在尼日利亞出現一起確診病例。另外，在埃及和阿爾及利亞各確診一例。

