中國泳星孫楊被判禁賽八年 陪審團一致裁決

國際體育仲裁法庭（TAS）今天2月28日宣布對世界反興奮劑機構（WADA）起訴孫楊的裁決：禁賽八年，即日起生效。但孫楊不服，表示上訴。國際體育仲裁法庭秘書長解釋了做出這一裁決的理由。

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據中國官媒報道，孫楊立即宣布對國際體育仲裁法庭的裁決提出上訴。他指出這個判決不公平，表示不服，並堅稱自己無辜。



法新社今天發自洛桑的電稿說，禁賽八年的判決對中國游泳頭牌孫楊來說是一記重錘，這也是孫楊用錘子雜碎自已血樣後，受到的最嚴厲判決。



國際體育仲裁法庭28日早晨公布通告說，孫楊被禁賽八年，從國際體育仲裁法庭的判決之日開始生效。28歲的孫楊是中國頭牌游泳選手，他曾在2012年和2016年奧運會獲得三個金牌，11次獲得世界級冠軍。他被禁賽8年後，將無緣參加5個月後的東京奧運會（7月24日-8月9日），並將看到自己的游泳事業接近尾聲。



孫楊可以上訴到位於洛桑的瑞士聯邦法庭。這將是他最後的機會。孫楊可要求在瑞士聯邦法庭做出最終裁決之前，不實施國際體育仲裁法庭的禁賽裁決。但這將由瑞士聯邦法庭說了算。



國際體育仲裁法庭秘書長Matthieu Reeb解釋說，陪審團一致認定，藥檢人員遵守了所有要求。而且，涉案運動員沒有對銷毀自己血樣的行為做出有效的解釋。所以孫楊偽造藥檢的行為，違反了反興奮劑規定。鑒於這是他第二次違反反興奮劑規定（2014年曾因藥物問題遭禁賽），且不存在情有可原的理由，因此陪審團做出禁賽八年的裁定。



但是國際體育仲裁法庭今天這個裁決並沒有撤回孫楊去年7月在韓國光州獲得的200米和400米世界冠軍金牌。

2019年年初，國際泳聯（FINA）裁定孫楊並未違規，世界反禁藥組織提起上訴，如今體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport）判定，孫楊禁賽8年。



2019年1月，國際泳聯反興奮劑委員會的一份爆炸性報告證實，中國游泳運動員孫楊在2018年9月的一次突擊檢測中，用錘子銷毀了自己的血液樣本。



世界反興奮劑機構（WADA）就孫楊砸毀自己血樣事件向國際體育衝裁法庭提出上訴。之前，國際泳聯曾以程序瑕疵為孫楊開脫，使27歲的孫楊得以參加今年7月的韓國光州世錦賽。



在光州世錦賽期間，多名運動員對孫楊參賽表達不滿。其中澳洲泳將霍頓在2019年7月21日獲銀牌後，拒絕與冠軍孫楊一起領獎和同框拍照，贏得許多其他國家的運動員鼓掌。霍頓向媒體表示：“我就是不想和“做那種事的人”一起站領獎台。”孫楊回應稱：“你可以不尊重我，但你必須尊重中國。”



世界反興奮劑組織認為，孫楊是故意拒絕接受檢查，要求國際體育仲裁法庭對孫楊採取禁賽措施。禁賽期限從2年到8年。

