前央視主持人李澤華 武漢失蹤的九零後

李澤華進央視做主持人的時候，二十歲出頭。李澤華被抓走的時候，二十五歲。有網民可憐他：“這是什麼年代了還說真話……”

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李澤華這個九零後就是要較真。畢業於中國傳媒大學，前央視主持人，2018年辭職辦了一個自媒體： “不服TV”，開始製作短片。對於武漢疫情的真相，他有許多疑問，他來到武漢走訪，拍攝，然而他遭到圍捕，2月26日，在抓他的人敲門的最後時刻，他隔着門對他們說：



我為的是能有更多的年輕人像我一樣站出來



“我不願意吞炭為啞，我也不願意閉目側聽！不是說我沒有能力好好的老婆孩子熱炕頭的生活，我當然有能力，我為什麼要從中央電視台辭職？我為的是中國能有更多的年輕人，更多像我一樣的年輕人能站出來，站出來不是為了要做什麼，不是為了要起義，不是這個意思。不是說我們說兩句話就反黨了。我知道理想主義在那一年的春夏之交已經破滅，靜坐已經沒有任何作用了。現在的年輕人上B站上抖音刷的每天各種社交媒體的人可能根本就不知道曾經歷史上發生過什麼，他們可能覺得今天他們得到的歷史的結果就是他們所應得的。我想每一個人都是楚門，當自己發現了那個電台里發出奇怪的訊號的時候，當你發現那扇門的時候你出去絕對不會再回來。”



李澤華是繼陳秋實和方斌後，第三個被關注的公民記者。在陳秋實和方斌被“強制隔離”後，李澤華採取陳秋實的報道方式講述在武漢的所見所聞，他播放的視頻顯示，16日前往武漢疫情嚴重的百步亭社區實地採訪；18日報道了武漢市殯儀館“天價招聘屍體搬運工”內幕；25日，他前往武昌火車站地下停車場訪問滯留的外地勞工； 2月26日，李澤華在前往武漢P4實驗室後回家就被國安追捕，在酒店他對着鏡頭做了“最後的演講”後主動開門，然後失聯。



另一位失蹤二十幾天的公民記者

武漢封城後，第一個映入眾人眼簾的公民記者是陳秋實律師，陳秋實是為了尋求真相不惜冒險，在反送中高漲的時候，他冒險去香港了解真相；武漢封城，大年三十，陳秋實趕上最後一列從北京開出的高鐵來到武漢，他說，我就是想知道真相。



陳秋實去了許多人無法去的地方採訪，火葬場，門診，最後，他在去剛剛建好的方艙醫院了解真相時被抓了。他為什麼要去哪裡，因為他聽說，方艙一樣草草興建，醫務人員不齊備，廁所設備不完善，許多病人去了後，交叉感染更嚴重。這是他聽到的，他要進一步了解真相，他被抓走了。後來他被當局以隔離的名義抓了，至今已二十幾天，毫無消息。



李澤華更年輕，他來武漢是在陳秋實被抓之後，他也以一個公民記者的身份，了解真相。



武漢疫情至今，天天死人，現在死的越來越少了，這是一個讓多少人寬慰的消息。但是，一直有許多人懷疑，官方報出的死人數目是否真實？火葬場為什麼比平時運轉的速度快了多少倍還忙不過來？被封鎖的社區居民如何面對困境？



他還沒有來得及展開調查，就已被嚴密封鎖，他的行動，讓國安驚懼，他駕駛者小車出現時，便有國安尾隨，最後，他被堵在自己住的房間。



李澤華在即將被抓的時刻，對着門外的國保說完自己的心裡話：

“我不愧於自己，不愧於我的父母，不愧於我的家庭，也不愧於我畢業的中國傳媒大學，不愧於我學的傳媒！我也不愧於這個國家，我沒有做任何對國家不利的事情！



我李澤華今年25歲，我也想像柴靜一樣，能夠去到一線，弄夠在04年那樣的輿論環境下做出『北京抗擊非典』那樣的片子，或者說在2016年放出『穹頂之下』被全網封殺，我認為那是有價值的！”



網民反應：這是什麼年代了還說真話



李澤華被抓在網絡引起強烈關註：大鬧天宮的猴子：“陳秋實、方斌、李澤華......不知道下一個默默“隔離”的是誰？如果尖銳的批評完全消失，溫和的批評將會變得刺耳。如果溫和的批評也不被允許，沉默將被認為居心叵測。如果沉默也不再允許，讚揚不夠賣力將是一種罪行。如果只允許一種聲音存在，那麼，唯一存在的那個聲音就是謊言。”



捂住臉的劉德華：“截了一段李澤華‘被隔離’前的視頻，最近陳秋實先生，李澤花先生，方斌先生接連因為拍攝了武漢的真實情況而被隔離，當然方斌先生的有些意見我並不認同，如果說李文亮是我們的吹哨人，啟發我們對當今輿論環境的思考，而這三位則是這之後的先行者！做了我們不敢做的事！感謝他們為我們帶來真相！”



李澤華的老師的一段也在到處轉：“本來打算在微信朋友圈閉嘴，不過剛剛朋友發來我的學生被捕的消息，我深感痛心，我所教過的傳媒大學播音系的學生大部分都想~，澤華則不一樣，他有理想，有個性，是我教過的最出色的播音專業學生，已經躋身央視，可是他有他的理想，這樣的孩子才是中國的希望呀，他才25歲，不要毀了他。”



還有網民說：“毀掉一個人太容易了，他不是異見者只是一個追尋事實與真相的年輕人，請善待他，照顧好他，相信你們沒那麼壞”。



池子里扯淡：“這是什麼年代了還敢說真話，全民玩遊戲錄視頻都忙不過來還關注誰死誰活，不被隔離的都想法趁着這個疫情淘金呢! 現在什麼狼小粉紅們不死都在做夢說胡話呢! 說真話算了吧和諧社會要謙虛不要講別人不喜歡的話夾尾巴做人比較好，好死不如賴活着，什麼年代了還說真話。”



加倍林：“真的莫名其妙，簡直玻璃心，我覺得在這次疫情中，從最先的隱瞞到現在的給各個國家甩鍋，真的看不到一點兒希望了，看看那些網友的發言真的令人髮指。”

