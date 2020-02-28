台灣陸委會聲援黎智英等三人稱秋後算賬無助穩定情勢

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等三位泛民主派人士今天早上被香港警方逮捕，警方說他們涉嫌參與非法集結被起訴。針對這項逮捕行動，台灣陸委會今天發布新聞稿聲援黎智英等人，呼籲香港政府保持克制，不要秋後算賬，徒增波瀾。

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今天被香港警方逮捕的三人，除黎智英外，另外兩人是民主黨前主席楊森和工黨副主席李卓人，三人都是泛民陣營的重要人物。



台灣陸委會今天立即發出一份新聞稿，對這項逮捕行動表達關切，呼籲港方落實基本法對香港民眾集會、遊行等自由的保障。



陸委會表示，近期香港社會仍時有衝突抗爭，港人並沒有因為疫情而放棄追求民主，國際社會更沒有淡忘對香港自由人權的支持。陸委會說，在當前疫情延燒之際，執政者更應團結各界、齊心抗疫，秋後算賬無助於穩定情勢，也無法獲得民眾對政府的認同。



台灣陸委會希望港方保持克制，不要再徒增波瀾，用心思考、誠心響應人民訴求，才是化解問題癥結的核心之計。



去年8月31日，「反送中」發起「831為香港罪人祈禱」遊行，沒有獲得警方同意，黎智英與李卓人率隊走在最前面，從灣仔修頓球場前往中環。遊行結束後，入夜後多個地區爆發嚴重警民衝突，其中以太子地鐵站流血事件最激烈。



另外2017年6月4日，黎智英在維多利亞公園參加「六四燭光」晚會時，因不滿某報記者追訪而辱罵對方，被香港警方列為刑事恐嚇案處理。據了解，黎智英辱罵記者的過程當時都被錄像下來。