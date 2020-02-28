孫楊禁賽  一驕橫 長遺恨

孫楊被國際體育仲裁法庭禁賽八年，即日生效。孫楊還殘存着一點點希望，上訴。準備拼到最後。他的遭遇，網上議論紛紛，嘆息的，不平的，指責國際仲裁機構的，怨孫楊一“失手”，千古恨的。種種。

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說來道去，總括各種議論，正面看，反面看，至少有一點是有共識的，孫楊有今天的後果，當初杭州家中上演的那一幕使然。一些網民稱作“孫楊抗檢”。而國際體育仲裁法庭的裁決書也主要是針對這一幕而來。



澳大利亞公布的一份調查報告稱，2018年 9月4日，中國游泳隊隊醫巴震拒絕檢查人員帶走之前提取的孫楊血液樣本，孫楊接受取樣之後發現採樣過程不符合正規程序，與3名藥檢人員發生衝突。儘管檢測人員警告，這樣做會被視為違反興奮劑檢測規定。



報告引述見證人說，孫楊要求一名保鏢去找來一把錘子，用錘子敲碎完全封閉的檢測血樣。砸得何其痛快! 孫楊沒想到後果嚴重。出了大氣，泄了怒火，孫楊從此成了可疑人。



國際體育仲裁法庭周五裁決，孫楊完全可以在保持血樣完整性的前提下，質疑檢測人員的合規性。但他採取銷毀樣品容器的方式，從而消除了將來檢測該血樣的任何可能性。



去年韓國光州世界盃錦標賽，孫楊的成果照舊驕人，400米自由泳奪冠，200米自由泳奪冠，無人可與之匹敵。然而，孫楊受到泳界健將空前的蔑視。



獲得400米第二名的澳洲選手霍頓拒絕與其同台，過了兩天，孫楊又奪得200米自由泳第一名，然而獲得第三名的英國選手斯科特拒絕與冠軍握手、合照。孫楊伸出手邀請，伸出的手呆在空中無人接的尷尬一瞬，被照相機固定下來。身高近兩米的孫楊很不高興，首先舉起雙手高喊“我贏了!我贏了!”然後在領獎儀式結束時嗆斯科特：“你輸了，我贏了!”



拒絕握手的健兒可能風度不夠，國際泳聯威脅要懲罰他們。但是，眾多的游泳健將聲明跟霍頓他們站在一起。歸根究底，要怪孫楊自己。



孫楊曾在2014年因服用違禁興奮劑曲美它嗪而被禁賽3個月。



自由泳名將孫楊的教訓多深刻，他可能自此永久告別他所熱愛的泳壇。對於生命力正旺盛的體育健將，游泳可謂是他的生命，現在，他不僅失去了即在眼前的東京奧運，也可能失去了所有參賽機會。一個運動員，八年停賽，不可能捲土重來。



有人評論，在輝煌的時候，別忘了尊重，尊重對方，也就是尊重自己，孫楊怒砸尿樣瓶，輕浮至極，後果深重。對他，對所有喜歡他的都是一個災難。



孫楊自2011年以來，總共贏得了11個世界冠軍。

