意大利專家懷疑新冠病毒或1月中旬傳自中國

意大利成為目前歐洲新冠病毒感染最嚴重的國家，821例確診，20死亡例。剛剛完成分離新冠病毒的意大利米蘭一座醫院的專家們發現，新冠病毒在意大利半島不知不覺存在已數周。

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米蘭Sacco醫院分離的新冠病毒是該病毒的變種，專家小組負責人馬西姆.伽利對法新社表示，新冠病毒在意大利正式確診前已不知不覺運行數周。“也許一月中旬新冠病毒就出現在意大利半島”。專家們成功分離的新冠病毒“顯然是一個最新變異的病毒”，“這種病毒人傳人時在不停地發生改變”。



伽利表示，“這並不是一個不可思議的發現”。這位傳染病專家認為，分離新冠病毒變種有助於理解“疫情傳播為何如此活躍”，“為什麼意大利確診這麼多，這些病例與中國的新冠病毒的區別在哪裡？”“最終將有助於開發針對新冠病毒的疫苗。”



這位專家小組帶頭人推測，“在意大利出現的新冠病毒應該在意大利關閉與中國的直航之前就已來到意大利半島”，他假設這個時間是1月中旬。意大利宣布關閉與中國的直航時間是1月30日。



他領導的小組目前正集中全力搜尋“首批病人”，伽利對法新社說，根據目前確診，“他們之前並沒有去過中國，也沒有與來自中國的人有過接觸，但這並不意味着新冠病毒並非來自中國”。



米蘭是意大利倫巴第地區首府，該地區居住者意大利六分之一的人口。目前已確診的821例中，大部分出現在倫巴第。最早一例出現在倫巴第小鎮Codogno，患者被視為“一號病人”，雖然零號病人尚未找到，一號病人被確定為意大利兩個病竈的病源，一個是倫巴第，另一個是屬於威尼託大區的Padoue。一號病人是一位38歲的多國企業的管理人員，2月19日入院，前後無意感染了懷孕的妻子，一位朋友，以及幾位經常去一座酒吧喝酒的朋友，在兩座醫院感染了幾位醫生，醫護人員以及醫院的其他病人和這些病人的親戚。

