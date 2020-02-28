法國一天內新增19例新冠病毒確診病例 衛生部長：“新冠病毒疫情進入一個新階段”

法國衛生部長韋蘭周五晚間宣布，法國一天內新增19例新冠病毒感染病例，法國目前總的確診感染病例達57例。韋蘭表示，“新冠病毒疫情進入一個新的階段”。歐盟衛生部長下周舉行會議，研擬對抗新冠肺炎措施。

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衛生部長韋蘭周五晚從疫區瓦茲回來後表示，“法國在過去的24小時內有新增新冠肺炎確診病例19例”，他表示，新冠疫情在法國進入第二階段，這意味着新冠病毒開始在法國境內傳播，“我們要遏制病毒的擴散”。



韋蘭再次呼籲法國民眾務必遵守預防新冠病毒個人衛生措施，如勤洗手，打噴嚏時擋住口鼻等。韋蘭特彆強調：要避免握手。他說，這些“小動作”卻能起到預防病毒的“大作用”。韋蘭說，“公共意識是我們最好的屏障”。



據衛生部長稱，在第一個出現法國人死亡新冠肺炎的瓦茲地區，確診病例一天內有12例增至18例。



另外，英國新冠病毒肺炎確診人數增加，繼北愛爾蘭失守後，周五新增3例，包括威爾士新添第一例，使英國確診病例增至19例。



德國衛生部發言人周五表示，全國有近60人確診武漢肺炎。德國衛生部一名發言人說：德國目前有將近60個確診病例，但情況持續在變動中。他並表示，這些確診病例有些人已經康復。



另外，歐盟執行委員會發言人周五在推特宣布，歐盟國家衛生部長下周五將舉行會議，研擬應對新冠病毒病毒疫情相關措施。 法新社報導，這次會議並未事先規畫。上一次針對此議題的會議兩周前召開，當時歐盟各國承諾相互協調以對抗新冠病毒擴散。