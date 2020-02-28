辭去央視到武漢疫區做民間記者李澤華本周三失蹤

不久之前向中央電視辭去新聞主播的李澤華，從這個月中親自到武漢最嚴重的疫區現場串流報道有關疫情的新聞，但根據香港大學中國傳媒研究計畫披露，李澤華已經從這個星期三失聯，恐怕已經遭到當局逮捕，目前下落不明。

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根據中國傳媒研究計畫，李澤華2月16日抵達武漢疫情最嚴重的百步亭區，並且從當地透過串流報道疫情新聞。他的報道同時又披露他經常受到當地公安和保安人員的騷擾。在2月18日，他在武漢一個火葬場作現場報道，報道指當地需要用重金聘請運輸工人搬運屍體。在2月25日，他又採訪一些被迫在武昌火車站地下停車場露營的民工。



除了李澤華之外，到武漢充當民間記者的還有方斌和陳秋實等人，但他們兩人亦告失聯。



李澤華最後一次現場採訪顯示當時正有一名國保試圖將他拘捕，透過李的視頻觀眾可以聽到李澤華在教訓門外國保新聞自由和言論自由的重要性。這段視頻（https://youtu.be/TqHDRfgdngg）的標題就是“我正在被搜查，我正在被搜查。”



李澤華在最後一次的廣播中，承認央視的主播柴靜是他追隨的榜樣。柴靜製作有關中國嚴重污染的紀錄片《穹頂之下》，獲得多方面叫好，網上吸引了3億人的觀賞，但當局之後將紀錄片刪除。