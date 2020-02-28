高鐵站嚴重保安漏洞大陸漢沿鐵路步行入香港避過關檢

一名大陸男子去年12月初搭乘往西九龍的高鐵，但在入站後竟然沿鐵路步行進入車站，期間無需經過邊防海關而進入香港。事件發生後特區政府一直按下不表，直至公民黨立法會議員譚文豪質問下，政府在幾乎三個月後才承認確有其事，至於該名男子的情況，港府聲稱按照機制已經男子送返大陸。

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譚文豪形容事件“荒謬、匪夷所思”，證明高鐵西九龍站存在嚴重保安漏洞。他擔心過去會否已經有人利用漏洞進行走私，甚至運人“送中”等行為。他批評政府在事發後未有主動公布事件。



西九高鐵站為了節省乘客過關檢查時間，寧願犧牲一國兩制，在香港的車站內割讓部分地方成立大陸特區，這個特區由大陸派出的邊防人員進駐，以便進行所謂的“一地兩檢”。不過，事件中的大陸男子所經過的鐵路和進入車站的地方，管轄權都歸香港。



政府27日承認上年12月初，一名乘高鐵的內地乘客，在到達香港西九龍站後，沒有過關的情況下，進入高鐵路軌步行一段時間。高鐵路軌屬於香港口岸區，由香港管轄。該名大陸乘客其後在其中一個通風大樓緊急出口離開鐵路範圍，進入香港境內後向警方自首。



譚文豪時指，政府的回覆中沒有提及，該名大陸乘客由哪一個通風大樓緊急出口離開離開鐵路範圍。譚文豪則引述，他收到的高鐵職員消息指，該名大陸人是在葵涌通風樓離開。位於新界西的葵涌與西九龍站頗有一段距離。



政府和港鐵表示十分關注事件，會聯同執法機關採取措拖，避免同類事件發生。但因為高鐵有不同型號的列車會抵達西九龍站，政府表示站內無法設置可以適合所有型號列車的月台幕門。回覆指，西九龍站的月台頭尾兩端設有固定屏幕，遮蓋車頭和車尾與月台間的隙縫。而列車抵站時，港鐵公司會派員看守相關月台兩端，防止乘客從該處進入路軌。



譚文豪指，自己在12月底收到高鐵職員消息，知悉事件。他隨即提出書面質詢，直到2月27日才收到運輸及房屋局局的答覆。他批評，在2017年審議一地兩檢時，時任律政司司長袁國強、保安局局長李家超都曾強調不可能發生有人由高鐵月台進入路軌的說法。