黎智英一早寓所被捕疫情似乎無阻林鄭政府剷除異己

被政府和建制派形容為反對派媒體的壹傳媒創辦人黎智英以及另外兩名民主派社運人士，28日一早遭警方重案組多名探員分頭上門拘捕。據了解，他們因涉嫌參與去年8月31日的反修例遊行而被捕，3人被控非法集會罪名，而根據香港公安條例第18條，非法集結其中一個定義就是“凡有3人或多於3人集結在一起”。黎智英同時又被控恐嚇記者。

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去年8.31遊行從開始時灣仔修頓球場唱聖詩祈禱活動開始，黎智英當時跟隨大隊，從球場步行至聖約翰教堂，他們沿途高唱聖詩，最後以中環遮打花園為終點。不過在遊行之後，港九多處爆發警民衝突，警察被指行兇無差別打人的“太子車站事件”，就發生在當晚。



根據蘋果日報網今日（28日）報導，警方重案組多名探員，早上7時半左右，到何文田嘉道理道黎智英的寓所。消息稱，黎涉嫌去年參與8.31反修例遊行而遭警方拘捕，將他帶到九龍城警署調查。



現場消息稱，警方到場時黎智英正做運動，探員在門外等候片刻。稍後他登上警方的車輛，到達九龍城警署。民主黨楊森、工黨副主席李卓人也被帶到警署；工黨證實，副主席李卓人遭警方以參與去年8月31日遊行為由上門拘捕。工黨譴責警方濫捕，打壓香港人的示威權利。



政府於去年8.31前夕進行大搜捕，欲嚇退反修例人士，民間團體即在8.31當天舉辦“自由行”，港島各區不少人參與，可見政府的恐嚇不湊效。黎智英當日亦與工黨李卓人“自由行”。



去年8.31遊行，是2019年接近八個月來的反修例大規模街頭運動中，其中一個最血腥和火爆的示威活動，當天警方發射了241發催淚彈、92發橡膠彈、1發布袋彈、10發海綿彈。在晚上維多利亞公園，更有便衣警察喬裝年輕黑衣示威者被識破，心虛情怯下向天開真槍實彈。



但當晚太子車站事件卻被指是警方暴行最大的污點，國際特赦組織就單獨指出，警察在太子站的執法遠低於國際標準，其表現突顯出成立獨立調查委員會的必要。



當晚10時45分，港鐵太子站有大批市民滯留。在觀塘線往調景嶺方向的列車車廂內，有示威者與一名穿藍色衣服的中年乘客發生爭執，之後車上乘客和示威者發生衝突。示威者使用滅火器向列車內施放滅火粉劑，粉末造成列車內白煙瀰漫後，現場有人報警，列車隨後停駛。港鐵到10時53分在站內響起警報，表示發生嚴重事故，需要關閉車站和要求所有乘客離開。隨後有傳媒拍攝到示威者即場更衣，到晚上11時，近100名速龍小隊成員和防暴警察衝入往中環方向的4號月台和列車，以警棍無差別毆打在場的人士，並向他們噴射胡椒噴霧。多名人士被制服在地並且有人頭部流血，事後拘捕63人。警方以車站為“罪案現場”為由，驅趕在場記者，亦不容許站外記者進入月台採訪。事後有立法會民主派議員重申事件為“元朗恐襲2.0”。記者事後在現場還拍到地上滿布血跡。



太子車站警方施暴迄今已半年，港鐵當局仍然拒絕交出當晚的閉路電視錄影。也因如此，香港政府佔了七成股權以上的港鐵被指是港府和警察的幫兇。