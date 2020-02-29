上海實驗室發表全球首個病毒基因排序翌日突遭當局關閉

上海一家實驗室的研究專家發表世界首個武漢新病毒基因組序列之後的第二天，突然遭到當局關閉。據南華早報消息報導，上海公共衛生臨床中心和復旦大學公共衛生學院張永貞教授帶領的團隊，1月11日在virologic.org網站上發布了世上第一個新的冠狀病毒基因序列，但當局在翌日卻以“整改”的理由關閉該實驗室。

廣告 繼續瀏覽後續

根據報道，張永貞的上海團隊在1月5日已經發現了有關的基因排序，並已向國家衛健委報告，還建議當局採取適當的措施防止擴散，但團隊等到1月11日仍未見國家當局有任何行動才決定公開基因排序。



有拜這次發表的病毒基因排序之賜，世界各地的研究人員公開分享了更多患者的完整病毒基因組序列。目前已有53名患者的完整病毒基因組序列在GISAID（全球共享禽流感數據倡議組織）中共享。



報導引述接近中心的消息人士聲稱：“上海公共衛生臨床中心臨時關閉，但沒有解釋原因，我們曾經四次申報要求重開，但一直都沒有得到回覆。”



消息人士又說：“這次關閉對科學家和他們的研究有很大的影響，因為他們正在與時鐘競賽，儘快找到控制這次冠狀病毒的方法。”



報導指，受到影響的實驗室屬於生化保安第三級設施，也是第二最高安全戒備級別，剛剛才在1月5日通過“合格評定國家認可委員會”每年一次的檢驗。該實驗室同時在1月24日獲得有關所需的批文，對冠狀病毒進行研究。



報導指，下令關閉實驗室的是上海市健委。南早曾五次打電話到該單位巡查有關事件，但沒有人接聽，向上海市健委發出的書面傳真，也如毛牛入海。



但事實上，根據大陸傳媒報導，在張永貞團隊發表了全球首個病毒排序基因之後的第二天，由國家衛生和健康委員會領導的一個小組還在全球共享流感病毒數據庫“[全球信息援助組織”中，發布了來自不同患者的另外五個病毒基因組序列。



國家衛健委當時還表示將於世衛組織WHO分享張教授所發表的病毒基因排序。南早指，這個信息後來卻透過官方指定的中國科學院武漢病毒研究所向WHO發出。



南早報到指，張永貞的上海團隊在1月5日成功為這次武漢病毒排列基因，時間上還早過中國官方宣布在武漢發現不明肺炎兩天。張的團隊在1月5日同一天亦向國家衛健委報告有關的發現，並且建議在公共場所採取“相關的防禦和控制措施”，因為他們樣本採集來源的病人，病徵都非常嚴重，而且之前這種病毒在蝙蝠身上發現。



南早指出，張的上海團隊覺得當局顯然無意就病毒一事對社會大眾採取任何行動，於是才決定在1月11日公開發表病毒的基因排序。



在那個時候，中國的人民還被告知武漢從1月3日起已經再無新確診病例，而且沒有明顯人傳人的跡象。



接近張永貞團隊的一個消息來源說：“這並非有關任何個人的榮辱，這是面對一種過去未為人所悉的呼吸道疾病，尤其是春運期間有大幅度的人口移動。”



