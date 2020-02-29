新冠病毒 一種會引發爭執的病毒

本台法廣RFI法語記者周六早上發表的一篇法文報導指出，有關新型冠狀病毒疫情的信息成為了中國 ̖ 美國和伊朗之間的博弈場。在此予以簡介。

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武漢中心醫院門前的花束 向李文亮醫生致哀 攝於 2020年2月7日 Des bouquets de fleurs en hommage à Li Wenliang devant l'Hôpital central de Wuhan, le 7 février 2020. © STR / AFP 法新社

文章開局指出，人們還記得發出警報的李文亮醫生12月30日在一個醫科專業人士的群里透露，其在武漢工作的醫院出現類似非典癥狀，而被隔離的病例。人們了解，他之後隨即遭到傳訊，並被迫發表聲明，承認傳播謠言，之後因感染病毒發生死亡，在詆毀地方當局的社交網絡上被奉為英雄。

在中國，本次疫情的中心，有關新冠病毒的信息仍被看作為是非常的戰略。這是指一邊要顯示國家控制着局勢，向全世界通報醫療信息，同時反駁所有相左的質疑。華爾街日報的三名記者因一篇預示疫情影響全球經濟的報導而被驅逐出境。

在伊朗，新型冠狀病毒的另一大疫區，總統魯哈尼的表態距離陰謀論的提法不遠。遭新冠病毒感染的衛生部副部長，與政府發言人一起在講台上，咳嗽 ̖ 擦額頭，卻在做聲明想要人們相信一切都在掌控之中。

有如切爾諾貝利核電站的烏雲等意外，新冠病毒玩有邊境的遊戲，有如現在無法控制其蔓延那樣，大國試圖控制信息。美國也是如此，在痛斥伊朗低估感染患者人數的同時，也未能避免這種缺失。國務卿蓬佩奧在談論中國的“審查”，呼籲伊朗“說真相”。但同時總統特朗普則在批評媒體，首先是有線電視新聞網，驚慌失措，引起市場恐慌，有造成其經濟成就失色的風險。

由於對新型冠狀病毒不合理的媒體管理。。。大多數國家如今坐等病毒入侵，再採取措施。。。

以上是對本台RFI法廣2020年2月29日周六上網的一篇有關大國控制冠狀病毒疫情信息的法文報導簡介。

新冠疫情爆發可能促使美聯儲按特朗普總統意願降息 The coronavirus outbreak might cause the Federal Reserve to grant President Donald Trump his wish and lower interest rates. © AFP/File 法新社

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