新冠肺炎 法國急救醫生談再感染

就新型冠狀病毒疫情，中國目前情況顯示，新的確診病例開始下降，但最近幾天，中國出現了上百樁痊癒患者舊病複發的個案。就此，法國巴黎的一名急救醫生在接受本台法廣法語記者採訪時談了他的個人看法和建議。

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中國武漢市出現的病毒性肺炎現已被確定為是新型冠狀病毒（Coronavirus）感染所致，與非典（薩斯）為同一病毒家族。存檔圖片 Image d'archive: L'accès aux soins médicaux. - Une épidémie de pneumonie virale frappe actuellement la ville de Wuhan, en Chine. Ce mystérieux coronavirus est de la même famille que SRAS. pixabay.com CCO/DarkoStojanovic

就武漢傳出的新型冠狀病毒疫情，最近幾天，中國出現了上百樁痊癒患者舊病複發的個案。其它國家比如日本也有再次發病的情況。就此，本台法廣RFI法語記者Mbengue請巴黎最古老的主宮醫院（Hôpital Hôtel-Dieu de Paris）急診部醫生Dr Gérald KIERZE針對新冠病毒痊癒患者再感染問題談其個人的分析。

“有多種解釋，就這種檢測再次呈陽性的問題。首先是檢測可能不可靠，是假的陽性。第二種情況可能是再次發病的人，遭到了同一病毒的另一病毒株的感染。人們清楚地知道，第一次遭感染後，可以產生免疫力，得到抗體的保護。但遭到另一病毒，或另一病毒株的再次感染，這不是我們抗體和免疫系統可以保護的。第三種情況，還有病毒在組織里處於沉睡中，存在再度發作，再次出現癥狀的風險。對於那些已出院回家，治療新型冠狀病毒痊癒的人們，也要做預防措施，可以簡單地佩戴一個手術口罩，避免病毒的擴散。對那些流鼻涕，發燒，但沒有嚴重癥狀的人，不論冠狀病毒檢測是否呈陽性，也都是同樣的建議。這是一種普世通用的措施。如同普世通用的預防措施那樣，勤洗手，生病時戴口罩。做出正確的反應。最終避免再次感染。”

以上是巴黎主宮醫院急診部醫生接受對法廣法語記者採訪，談新型冠狀病毒痊癒患者再感染問題的個人分析。

據介紹，坐立在法國首都市中心-巴黎聖母院廣場左側的巴黎主宮醫院，創立於公元7世紀。這座醫院也附屬於巴黎大學醫學院。

Hôpital Hôtel Dieu, service PASS. © RFI 法廣/Pauline Maucort

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