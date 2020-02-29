傳染病專家張文宏不認同新冠病毒來自國外

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學華山醫院感染科主任張文宏，不認同新冠病毒來自外國的說法。他說，如果是外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病。對於“零號病人”，張文宏表示他只認證據。而兩家在28日刊出對張文宏採訪的官媒網站，今天都看不到了這個採訪內容。在網易和谷歌還可搜到…

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對於武漢新冠病毒來自國外的說法，張文宏回答中國日報說，中國只有武漢最先出現了這個新傳染病，如果是外面傳到中國來，應該是幾個中國城市同時發病，而不是有時間先後。他還覺得新冠和流感不會混淆。他說“新冠在CT上有非常特徵性的表現，所以我認為很容易可以區分。”



關於可確認疫情來源的“零號病人”，張文宏2月28日表示，“我只認證據”。中國新聞周刊問他：大家說目前還沒有找到新冠肺炎“零號病人”，而有報道說新冠肺炎可能早就有了，基因族譜里新冠肺炎病毒有5個家族，中國只有其中一個家族，那麼這是不是意味着新冠肺炎病毒並非起源於中國？



張文宏答稱：這是一個非常敏感的問題，但我始終堅持一定要有確切的依據。比如說這個病毒來自於哪裡，一般來說看兩個方面，第一，這個病毒出現的時間點，哪裡最先出現的，要追究這個時間的先後；第二，要尋找他在進化樹上面的位置，後面基因的進化是在前面的基礎上。所以，我認為應該仔細地把這兩件事情放在一起來考慮，應該避免在證據不充足的時候隨意發布消息。



上海出現確診病例後，我們課題組對上海的病毒株做了全基因組的測序，我們的結論跟世界衛生組織的那個結論是一致的，上海的病例是從武漢傳過來，傳過來以後哪怕有第二代也沒有出現變異。所以這次在中國大地上，流行的就是這一株。那你今天要問我，世界上有沒有其他冠狀病毒在流行，出現在哪裡？什麼時間節點出現，這些數據都要有非常堅實的測序的結果，而且必須在國際上發表。



大家都在苦苦追尋“零號病人”，一說“零號病人”顯得非常有戲劇性。這個只是流行病學上的一些證據，事實上還有非常重要的是關於病毒起源的證據是什麼？通過全基因組測序，我們發現這個病毒的遺傳進化上肯定屬於蝙蝠冠狀病毒來源，這次這個病毒和蝙蝠攜帶的冠狀病毒就是一家的，因此也引起了部分類似2003年SARS樣的臨床表現。



既然已經非常清晰它來自於蝙蝠攜帶的冠狀病毒，那蝙蝠是在這個海鮮市場上帶到人間，還是在隔壁縣裡的市場上帶到人間，最後又傳到這個市場，並在這個市場上暴發，你覺得有意義嗎？



我認為隨意的猜測是不負責任的，做科普不是這麼做的。科普有兩種，一種是把真的事情告訴你，另外一種故弄虛玄把你帶到溝裡面去。所以我個人覺得將來在這方面應該是中國一些極具權威的、大家信得過的一些科研機構，把這個事情給說清楚，我覺得這個是非常關鍵的，而不是任由這種隨意的信息在傳播。



否則我作為普通的民眾，也會給我造成很多困擾，是不是有什麼事情隱瞞着我？關於“零號病人”，到今天為止我不信任何人說的，我只認證據，只認我們自己做出來基因測序的結果。



張文宏的上述判斷與鍾南山的說法不同。中國衛健委專家鍾南山2月27日在廣州市官方記者會上表示，“現在國外出現一些情況，疫情首先出現在中國，不一定是發源在中國。”

