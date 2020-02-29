最近網上流傳一篇署名翟鵬霄的長文“到底誰把武漢新冠病毒雪藏了13天？”該文在本周三被封殺，今天又重現。這篇長文以《第一財經》整理的疫情發展時間線梳理出一個事實：一月上半月，武漢疫情被“雪藏”的時間段與湖北和武漢召開兩會時間相重疊。

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這篇文章引用《財新》的實地採訪展示，武漢當地的一些事實與官方的通報不相符：比如從1月3日到15日這13天，光是確診的醫務人員就有5名。最早一例是1月7日。李文亮醫生則在1月12日出現癥狀住院。武漢一家大型三甲醫院的影像科醫生告說， “我們所有醫院的醫生都知道這個事不對頭，因為我們看到的情況和現實報出來的情況差太遠了。”這位醫生說，肺部間質性改變以往非常少見，他所在的科室每次遇到相關影像，甚至會引起科室內的學習討論。但在1月15日，他所在醫院的發熱門診一天就能發現50個此類病變。



在這樣明顯人傳人的現象面前，為什麼有關部門和專家卻一直對外宣稱“沒有發現明顯人傳人證據”？為什麼在15天的時間裡，武漢衛健委的病例通報為零？該文指出，疫情“沉寂”的十多天，剛好跟武漢市、湖北省“兩會”的召開時間一致。



該文還透露：第一份提出“人傳人”的報告，即不來自武漢，也不來自國家衛健委，而是來自香港大學微生物學教授袁國勇。他帶領團隊1月15日在港大深圳醫院確診一家6人感染病例，其中5人近期到過武漢，將病毒傳給另一人。這個 “人傳人”的例子被袁國勇用書面形式，發送給中國疾控中心CDC主任高福和廣東省CDC，提示人傳人和無癥狀感染的風險。3天後，鍾南山院士1月18日到訪武漢，袁國勇一同到達。1月19日鍾南山結束武漢考察，對外發出“人傳人”警告。



該文作者翟鵬霄說，我們不知道，如果沒有這份來自武漢之外的報告，鍾南山院士是否會在18日來武漢，醫護人員感染的消息要等到什麼時候才會公眾宣布。



李文亮醫生是8位“造謠者”之一。…在他生命的最後幾周里，一步一步地提示着我們錯過的每一個機會，每一個節點：12月30日，武漢錯過了他的“哨音”。1月12日，當他重症入院的時候，正在調研的專家“錯過”了他的病例。那個時候，沒有人知道，一位醫生正談在ICU病床上，心裡在想：“通報怎麼還在說沒有人傳人，沒有醫護感染。”



而武漢的多數醫生，儘管接診越來越多的類似病人，看到不尋常的肺部病毒感染和明顯人傳人的跡象，卻不敢公開發聲音，因為他們“怕被警方傳喚。”



這篇長文本周三被刪掉後，今天在微信花兒財經上可以看到。