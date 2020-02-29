崔永元民調 : 多數認為“病毒系人造 因疏忽泄漏”

中國知名主持人崔永元2月28日在推特做民調，請大家判斷這個武漢新冠病毒是什麼。提供4個選項：1，“天然病毒自然傳播；2，天然病毒疏忽泄露；3，人造病毒疏忽泄露，4，人造病毒惡意傳播。

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一天時間，便有9968人回答。到目前為止，回答認同“人造病毒，疏忽泄露”者佔51.1%。認為“人造病毒，惡意傳播”者佔23.8%；認為“天然病毒疏忽泄露”的佔13%，認為“天然病毒自然傳播”的人最少，佔比12%。



上述結果可見，武漢新冠病毒來自實驗室的陰謀論遠未消除。有評論指出，要澄清此事，追究真相，須有一個公正可信的強有力第三方獨立調查。追究真相不僅為了武漢，湖北，中國，世界在這場疫情中死去的人，也為活下來的人能更加安全的生活下去。



中國衛健委今天2月29日宣布新冠疫情最新報告顯示，在2月28日的24小時當中，中國內地新增死亡病例47例（湖北45例，北京1例，河南1例），新增確診病例427例，新增疑似病例248例。據中國武漢作家方方諮詢醫生朋友獲悉，疑似病例中有大約80-90%都會轉成確診病例。自疫情爆發以來，中國內地累計感染病例為79251例，累計死亡病例為2835例。

