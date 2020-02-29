意大利新冠肺炎確診破千 增至29人死亡

意大利新冠病毒肺炎疫情惡化，意大利民事保護部門周六宣布，確診病例突破1000宗，死亡總數增至29人。

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法新社援引意大利民事保護部門周六宣布，自一周前，新冠病毒肺炎疫情開始以來，累計有1128人確診感染新冠病毒，而這個數字在周五為888人。民事保護部門負責人博萊里（Borrelli)表示，感染者中百分之52%的人沒有明顯癥狀，在家隔離。而在506名住院病患中，105人接受重症治療。 截至周六，全意大利確診個案累計1128宗，在過去24小時，又增加8人不治，累計29人死亡。



意大利衛生部門表示，自周五確診的患者，應是在本月21日封閉北部11個城鎮前已受感染。 意大利一周內進行了一萬8500宗新冠病毒檢測，這個數字遠遠高於其他歐洲國家。有關部門希望通過大量檢測查出新冠病毒何時以及通關何種途徑傳入意大利。 意大利疫情較為嚴重的分別是意北部的倫巴第大區和東北部的威尼託大區，這兩個大區的11個城鎮實施隔離措施，約5萬人受影響。



當地官員表示，該地區新冠疫情仍處於爆發階段，當地要求政府延長一周關閉學校及各公共設施等措施的實施。



另外，意大利財政部表示，政府會向國會尋求提高預算，以便應對日益嚴重的新型肺炎危機及受嚴重影響的經濟狀況。 意大利酒店業聯會表示，美國發出旅遊警示，呼籲國民避免到意大利的不必要行程，此舉對意大利旅遊業構成嚴重影響；而其他國家雖然只呼籲本國公民不要去疫情嚴重的意大利北部，但對該國的旅遊業也造成一定損害。