新冠病毒：德國緊縮對入境旅客的健康檢疫

新冠病毒繼續在德國擴散。周六傍晚，德國已確診有79起新冠病毒患者。德國政府緊縮了對入境旅客的健康檢疫，並建議取消千人以上的大型活動。

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據德國廣播電台報道，新冠病毒在德國蔓延。近日來，確診受感染者快速增加到79人。最早的第一批患者為16人，他們都已痊癒出院。

目前感染最嚴重的是北威州。引發多人感染的顯然是來自海因斯堡的一對已受感染夫婦參加了狂歡節。海因斯堡地區現確診有四位兒童也受到感染。這些孩子的狀況基本良好，頂多隻有輕微的感冒癥狀。該州其它城市還出現了學校老師和員工被感染的情況。為此，有些託兒所和學校暫時關閉。

除了北威州和巴符州感染情況最嚴重外，巴州、萊普州、黑森州、漢堡州以及石荷州也都出現了新冠病毒患者。儘管感染人數不斷上升，但柏林羅伯特科赫研究所的專家認為德國沒有太大風險。但德國政府成立了新冠病毒危機小組，出台了更嚴格的入境健康檢疫規定。

德國聯邦衛生部長施潘（Jens Spahn ）表示，德國正處於疫情開始階段。由德國聯邦內政部和衛生部聯合組成的新冠病毒危機小組決定採取進一步的防疫措施，加強邊境預防。乘坐飛機和輪船從韓國日本意大利和伊朗入境德國的所有乘客現在都要申報健康狀況，先前只有來自中國的乘客要遵守這一規定。火車公司則必須將有病症的乘客上報。

危機小組還建議取消大型活動尤其是國際展會。德國柏林國際旅遊貿易博覽會於周五晚上宣布取消展會，原因是滿足不了衛生部門提出的高要求。展會原定於周三在柏林開幕，是全球最大的旅遊博覽會。另外，健身博覽會也已取消。