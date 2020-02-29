方方：集體的沉默，這是最可怕的

武漢封城第38天，中國作家方方繼續在武漢寓所寫封城日記，記下所見所聞，所思所想，像是開一扇看武漢的窗戶，youshi也像是開個腦洞…。

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方方武漢日記二月初七（2月29日）來自二湘的七維空間



這集體沉默的鞭子，也打在了自己人身上



天又晴了。陰陰晴晴，有點像我的封城日記，開開封封。待在家裡時間長了，不知以後出去還習慣否。甚至，還願意出去否。今天鄰居唐小禾老師發了一組東湖的照片，像是無人機所拍，說是近日的。空曠而寂靜的東湖，梅花盛開，紅白相間，真是美得不得了。轉給同事，同事說，看着看着好想哭。唉，一年春事幾何空。杏花紅。海棠紅。看取枝頭，無語怨天公。這幾句詞，倒是與我們現在挺搭。



武漢人有點沉悶，這是我很強烈的感受。連一向活躍的同事們，也都不想講話。我家裡的小群，亦很少有人做聲。都在追劇嗎？還真願如此。關門禁足如此之久，是需要很強意志力來承受的。在武漢，人人都有一種莫名的壓力，外地人恐怕很難體會。用任何美好的詞彙來誇讚武漢人在這次疫情中所作的奉獻都不為過。我們還在繼續堅持，依然聽從和配合政府的所有指令。這已是封城的第38天。



疫情蔓延已經控制，全國各地只有零星的新增病例，只有武漢例外。但武漢的局面似乎看上去也不錯。醫生朋友告訴我，武漢現在有近四萬密切接觸者，疑似病例是不是都來自這裡呢？如果是，那麼，已經確診的病例，又幾乎多來自疑似人群。設若如此，疫情就比較明朗了。只需從這近四萬人中篩查即可。從這個角度說，武漢的疫情，也算控制住了。不過醫生朋友依然覺得不太樂觀，他認為政府發布消息時數據可更詳細點。但我已經樂觀起來。儘管還有漏網的四類人尚且混跡在九百萬人群里，但以現在的篩查力度和篩查方式，相信很快可以找出來。



今天同事轉給我一個視頻，是山東淄博人民迎接藍天救援隊從武漢返回的場景。隊員們平安回到家鄉，個個熱淚盈眶。我看後同樣如此。武漢如果沒有大量的外援來此幫忙，其實很難想象，現在的武漢會是什麼樣子。他們流淚，是因為他們深知在這裡工作有多麼危險，能全身而退，便是幸運。聽人說，在武漢，除了醫護人員感染者多，緊跟着的是警察。我有點驚訝，便上網搜索了一下。果然！湖北有近四百民警及輔警確診感染新冠肺炎。居然有這麼多！



於是給一個警察朋友發了信息，詢問他們情況。朋友說他們一直都在第一線。而他本人一天都沒有休息過。既要保障基本生活運輸，又不能讓人流車流泛濫，還得認真甄別。好多民警開車幫忙運送病人，僅靠醫護人員是忙不過來的。還有，進出城的通道24小時都得要人守控，既要保障防疫支援車輛通行，又要外防輸出。此外在醫院、隔離點、社區這些地方，要維護治安和交通秩序，防止醫患糾紛之類等等。因為接觸多了，風險相對大一些！所以，這麼多人感染，是不奇怪的。朋友說，你要好好寫寫警察呀，我們真的沒有時間休息。



武漢人喜歡說一句話：忙的忙死，閑的閑死。現在對比，似乎更加鮮明。閑人心理壓力大，忙人身體壓力大。大家都在咬緊牙關，共同扛着武漢。



這幾日，記者們追蹤武漢的疫情為何會延誤近二十天，越追越猛，線條也越來越清晰。不能不讓人佩服。儘管很多優秀記者離開了媒體，但要說，仍然有更優秀的記者尚在努力。有人拉出了時間表，對照着看，便可以清楚知曉，武漢市衛健委因何原因數日無通報。



有記者採訪專家，專家說，他們不知情，甚至懷疑有醫護人員感染，打電話問之，卻被否定。我問醫生朋友，聽說過有專家給醫生打電話嗎？醫生朋友告訴說，不可能打到醫生這裡。我說有沒有可能給醫院領導打過電話呢？醫生朋友說不知道。同樣問題問另一個醫生朋友，回答得很乾脆：他們都到醫院來過，怎麼會不知道？但專家說，醫院這麼大，我們怎麼可能查得到？官員則說，我們是聽取專家的意見。我把專家和官員的觀點再甩給醫生朋友。一位醫生朋友說：其實醫生們都早知道人傳人的事實，也上報了，但仍然沒人通知到老百姓，直到鍾南山來才說出來。另一位醫生朋友說：集體的沉默，這是最可怕的。那麼，這個集體，包括哪些人？我沒有問，實在不方便給人增加麻煩。畢竟我不是記者。還是網友概括得准：甩鍋比賽正式開始。



摘錄幾段中南醫院彭志勇醫生對記者訪談時說的話：



“這個病確實傳播得很迅速，1月10日，我們ICU準備的16張床位就住滿了。我看到形勢這麼嚴峻，就跟醫院領導講，一定要上報。醫院領導也覺得事態嚴重，向武漢市衛健委報告了此事。1月12日，武漢市衛健委派了一個專家組3人到中南醫院調查。專家組說臨床表現和SARS確實有點像，但他們還是在講診斷的標準那一套東西。我們就反映，診斷標準太苛刻了，按照這個標準，很難有人會被確診。在這個期間，我們醫院領導跟衛健委反映了好幾次，我知道別的醫院也在反映。”



“此前，國家衛健委派的專家組已經到金銀潭醫院做了調查，做了一套診斷標準，要有華南海鮮市場的接觸史，要有發燒癥狀，病毒檢測呈陽性，這三條標準都達到才能確診。尤其是第三點，非常苛刻，實際上極少有人能去做病毒檢測。”



“根據我做醫生的臨床經驗和知識積累，我判斷這個病會是個烈性的傳染病，一定要做最高級別的防護。病毒不會以人的意志為轉移，我認為要尊重科學精神，按科學規律辦事。在我的要求下，中南醫院ICU採取嚴格的隔離措施，我們科室只有兩個人感染新冠病毒。截止到1月28日，整個醫院醫護人員只有40個人感染，和其他醫院相比，感染比例是很小的。”



上面三段，可以看出，元月10日，情況就很嚴峻了。最終，醫生自己提高了警惕。即令如此，中南醫院仍有40人感染。這還是感染比例很小的。其他醫院，人數更多。細想想，這集體沉默的鞭子，也打在了自己人身上。這大概是疫後所有醫院必須反思的。



下午跟朋友很長時間聊到孩子問題。一場疫情，讓數個家庭支離破碎，比老年人更慘的，就是孩子。這場瘟疫中的遺孤有多少？不知有沒有人算過。僅我們所知的幾位殉職的醫生，就有四個：兩個小小孩和兩個遺腹子。朋友告訴我說，還有一群小孩子，大概二十多人，有的父母雙亡，有的父母被隔離或在住院，還有父母中一人死亡的。現在政府已將他們集中在一起照顧。他們都是未成年人，小的只有四五歲。朋友說，他們害怕穿防護服的人，也害怕戴口罩的人。我想，他們小小年齡，怕是沒有辦法向人傾訴的。儘管他們現在吃喝不成問題，但是，他們內心一定有傷口。尤其孤兒，為他們遮風擋雨的大樹倒了，他們背後的靠山沒了，那種無微不至的愛，不會再有。也不知有沒有人去為他們化解這種悲痛。用朋友的觀點，越早進行心理干預越好。



偶爾聽到一個音頻，不知道是哪裡的孩子在聲嘶厲竭的哭喊：媽媽，你不要拋下我，我很喜歡你……聽到這樣的聲音，我們這些做母親的人總會渾身發冷。

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【作者簡介】方方：原名汪芳，祖籍江西彭澤，生於江蘇南京，現居武漢，中國當代女作家，代表作《萬箭穿心》《風景》，最新長篇《是無等等》，個人微信公號“方方記錄”。