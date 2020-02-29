林鄭政府學樣新加坡主要官員減薪一個月安撫民怨

為消除民怨，香港特區政府28日傍晚宣布行政長官及所有政治任命官員，將一個月薪酬捐給公益金，以展示團隊與巿民同心抗疫及共渡時艱；行政會議非官守議員亦會將一個月酬金，捐予慈善團體，整個問責班子連同行會合共捐出逾一千萬元。

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較早時，新加坡副總理王瑞傑宣布，為落實政府與民眾共度時艱的決心，政府決定全體閣員減薪一個月。



港府今次決定所有高官將一個月薪水捐給慈善機關，似乎是為了平息公務員的不滿情緒。根據NOW電視新聞報道，林鄭月娥早前決定3月2日公務員全面復工，又拒絕向公務員提供口罩，她在開會時還吐出一句“公務員返工都要着衫（上班也要穿衣服）”，因此他們的口罩不可以由政府提供。此說被披露之後，激起公務員反彈，職工盟公務員工會委員會發表聲明，指根據《職業安全及健康條例》，僱主有責任為僱員在工作地點，提供安全及健康的保障，因此政府是有責任向所有政府僱員提供足夠口罩，作工作時使用，委員會發言人陳昭偉批評林鄭違反法例。



由於澳門已經決定下周一全面復工，香港公務員全面復工遂成為政治課題，林鄭堅持不向公務員派發口罩的“公務員上班也要穿衣服”立場，今日（28日）已有明顯軟化。首先是公務員事務局局長羅智光表示，如果復工公務員的“工作環境人多擠迫，有需要時政府會提供口罩，個別情況，政府會體諒作出安排”。



此外，林鄭政府有樣學樣新加坡政府，所有問責官員都減薪一個月，並將該月薪水統統捐給香港公益金，企圖安撫民情。



新加坡副總理兼財政部長王瑞傑今天（28日）表示，總統、所有內閣官員和政務官將減薪一個月，與民眾共體時艱。王瑞傑在國會年度預算辯論會中宣布，總理等全體內閣成員減薪一個月，總統哈莉瑪亦會包括在內；國會議員亦削減一個月津貼；資深公務員減薪半個月。



王瑞傑還特別感謝前線醫護人員，表現了傑出的勇氣及奉獻精神，因此將向他們發放約 1 個月的薪金作為特別獎金，亦會向公共衛生診所發放撥款，支持他們照顧確診病人。



香港高官薪水之高，已經是全球皆知，特首薪水與美國總統肯稱並駕齊車，而且猶有過之。現時行政長官的月薪為416500元（港幣，下同），政務司司長為371550元，財政司司長為359000元，律政司司長為346850元；局長一律335100元，特首辦主任為335100。單是特首、三位司長以及十三名局長的一個月薪金，合共超過585萬元。上述的薪酬還未計算其他的津貼，例如特首和三司的官邸以及傭工開支。



當今美國總統的年薪是40萬元（美金，下同），另外每年開銷津貼是5萬元、10萬元旅遊開銷以及1.9萬元的酬酢開銷。換言之，特朗普上述每年薪俸加津貼是57萬美元，折算大概是444萬元港幣。林鄭光是一年的薪俸就已經接近500萬元港幣了。



香港高官薪水高企，據稱是因為“高薪養廉”的概念。但從回歸之後港府高官的表現而言，高薪不但不能養廉，而且難以養賢。



