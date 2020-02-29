權力傲慢 專家無奈 武漢疫情就這樣擴散

2月27日，中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山院士在廣州舉辦的疫情專場新聞通氣會上透出幾點重大信息：疫情早期，已經出現了人傳人，“這個病在12月31日就已明確，1月3日就已分離出（病毒），1月7日報送聯合國。在疫情早期，已經出現人傳人、醫護人員感染的現象。”

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是誰在拖延時間





鍾南山解釋中國疾控中心地位太低：暗示無法向全國發警訊，被權力部門壓住了，他要求國家疾控中心有向社會公布疫情的權利。“我們CDC（中國疾控中心）的地位太低了，它只是衛健委領導下的技術部門，特殊地位沒有得到足夠的重視。” “疾控中心應該有一定的行政權，有向社會公布疫情的權力，不然以後可能還會出現類似的情況。包括李文亮也很早就發出了疫情的有關信息。做出改變是非常必要的。”



假如12月初就嚴防擴散的話



鍾南山談防控短板：“還有一個極大的教訓是：凡是發現冠狀病毒的感染，馬上要嚴防擴散。假如我們在12月初，甚至是1月初能夠採取嚴格防控措施的話，我們的病人將會大幅減少；而據我們的估算，要是1月25日後再實施（封城等嚴防舉措），患者將會增加到十幾萬人。”





為什麼沒有在12月初，甚至1月初採取嚴格防控措施？這只能去問掌握權力的當局。如果十二月初，甚至一月初行動，就不會是後來的樣子，就是說不會死那麼多人，疫情向全國擴散，向世界擴散？鍾南山說得很委婉，沒有點出究竟這一當局的遲緩行動造成多死多少，多感染多少，但他說，根據他的計算，如果一月二十五號再封城，患者就會多出十幾萬人。這個回答很技巧，躲過了習近平批示的一月二十號下令行動的日期，武漢是23號封城的，鍾南山估算，如果封城再遲緩到25日，也就是兩天以後，就會多感染十幾萬人。



如果從一月一號算起，到二十三日封城止，整整二十三日，白白地多感染了多少人？大家可能只能去猜想了，一個巨大的數字，這個數字後面是生命和死亡。



最保守估計，武漢延誤了二十幾天，這個數字基本是公認的，專家，包括高福，以及鍾南山的最新解釋，以及『財新』、『財經』等中國媒體連日來調查的結果。



權力面孔猙獰



武漢疫情爆發後，北京去過三次專家組，一次是12月31日，一次是1月8日，前兩次都沒有說出 “人傳人”的真相，而且專家組還有人表態“可防可控”，但只有國家衛健委高級別專家組組長鍾南山最後去了以後，1月20日對媒體肯定新冠病毒“肯定人傳人”，才丟出來隱藏已久的那顆病毒炸彈。



中國國家疾控中心沒有足夠的權利，但至少有着拒絕說假話的權利。1月4日，國家衛健委第一批專家組成員公開表示，“從目前看，未發現明顯的人傳人證據”，1月10日，第二批專家組成員對媒體表示，按病人病情及擴散情況，整體疫情“可防可控”，也沒有承認人傳人。根據『第一財經』，1月3日到15日之間，光是確診的醫務人員就有5位，最早的一例是1月7日。而2月17日中國疾控中心在『中華流行病學雜誌』發表的論文『新型冠狀病毒肺炎流行病學特徵雜誌分析』回顧指出，1月1至10日，武漢發病的醫務人員有18例，1月11至20日，這個數字已達到233例。



『財經』對未公開姓名的屬於以上專家組成員的採訪顯示，當專家對武漢的情形頗有懷疑，要求地方如實彙報，衛健委的領導當場反詰：“你們是不是懷疑我瞞報啊”“專家組的都在場，他都這麼說了我們還能說什麼。”這句對話只能說明，專家不是瞎子，但專家無奈，屈從於權力。

財經對專家的採訪還有些後來造成嚴重後果的細節，第二批專家組1月8號到武漢去了6家醫院，專家說他們每到一個地方必問有沒有醫務人員感染，但得到的都是否定的回答，專家說，“他們根本不合作”，這一點似乎證實了網絡上流傳的當局要求醫生不能對外透露任何疫情信息的傳聞，但居然瞞着北京來的專家，顯然這是湖北當局才能做出的決定，湖北當局為什麼這樣做呢？如果按照習近平所說的，他在1月7號就已做了防控部署，地方當局這不是等於對着幹嗎？或者湖北當局揣摩上意，“不要影響過年氣氛”，不要把情況說得太嚴重？



『財新』的報道更詳盡地指出新冠病毒究竟何時被發現，為什麼上報後在中國國務院最高衛生機構衛健委阻攔的情形：去年12月底之前，有至少九名不明肺炎病例樣本被採集，基因測序顯示病原體是一種類似SARS的冠狀病毒，這一結果上報給衛健委和疾控系統，等來的是一份是中國國家衛健委的禁令。這份1月3日國家衛健委發布的國衛辦科教函件3號文要求：已從有關醫療衛生機構取得相關病例生物樣木的機構和個人，應立即將樣本就地銷毀或送交國家制定的保藏機構保管，任何機構和個人不得擅自對外發布有關病源檢測或實驗活動結果等信息。那麼，哪些機構屬於“指定病源檢測機構”，文件並未提及。財新引述一位病毒學家透露，甚至中科院武漢病毒所一度被要求停止病源檢測，銷毀已有樣本。



從湖北到北京 所有的人都在等着習近平



從鍾南山和財新調查可以看出，掌握行政權力的機構，最直接的是國家衛健委，財新報道，衛健委要下面不要亂測，已有的樣木要銷毀，這是為了什麼，是為了掩蓋疫情？只能這樣解釋。鍾南山的解釋比較委婉，他感嘆國家疾控中心沒有向社會通報疫情的權力。致使造成重大延誤。鍾南山說，如果一月二十五號封城，感染人數將大幅增加十幾萬。注意，他在前面也說了，如果早在十二月或者至晚元月初採訪重大措施，感染人數就不會大幅增加，如果以一月二十三號武漢封城作為界限，那麼，耽誤的時間至少二十二天，這二十二天大幅增加了多少感染者？二十三號到二十五號，可以大幅增加十幾萬，那前面二十幾天呢。



媒體的調查，專家的感嘆，最後都指向權力。權力在誰手中，衛健委，國務院，中共中央，顯然，真正的權力是在黨中央，在黨中央總書記習近平手中。習近平不表態，下面難行動。習近平說1月7號他就做了防控疫情的部署，令諸多觀察人士感到詫異，既如此，那為什麼疫區沒有採取任何防控動作？習近平如果真正在1月7號做了部署，下面敢不行動嗎？



有據可查的是，習近平1月20號做了一個簡短批示，下面開始行動，但直到23號他還在率領常委們團拜，習近平居然沒有在團拜講話中提武漢封城一個字。就這樣等到大年初一，疫情極其嚴重，武漢水深火熱，全國輿情洶湧，習近平召開常委會，進入他所說的“我親自指揮親自部署”階段，但是習近平至今都沒有去武漢看一眼。