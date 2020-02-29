法國確診過百 感染程度僅次意大利 禁止大型集會

法國衛生部二號人物、衛生事務總幹事薩洛蒙周六宣布，已有100人被確診感染新冠病毒，其中86人住院，9人癥狀嚴重。死亡病例繼續維持在兩例，12人治癒。法國由此成為繼意大利之後確診第二多的歐洲國家。

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薩勒曼指出，僅在瓦茲省(Oise)就出現36例，瓦茲省位於法國北方，傳染最為嚴重，目前已知的最早兩例病例就是在那裡發現，其中一位是該省中學教師，不治死亡，另外一位還在搶救之中。兩人有一個共同特徵，就是在未查清是新冠病毒以前的二月初已經患病。薩勒曼表示，現在正在調查兩人之前可能存在的一位“零號病人”。

法國最早死於新冠病毒的一例是一位來自武漢探親的中國老人。

法國零號病人

薩勒曼說，兩位患者中其中一位與一位在克魯爾(Creil)機場工作的女性朋友有經常性接觸。

法國世界報周六得到的內部消息稱，現在還沒有確定瓦茲省的一起病例與克魯爾軍用機場另一起病例之間的關係。但有一點值得注意，該機場參與了兩次前往中國武漢接回法國僑民的行動。截至目前，參與撤僑行動的機組人員未發現任何病例，法國當局仍在全力尋找零號病人，以此確定該省最早是如何遭到新冠病毒侵襲的。

法國疫情發展快速，當日上午，法國衛生部長韋蘭還表示，已確診病例73例。

戴高樂機場成為關注重點

每天迎來送往無數遊客的巴黎遠郊戴高樂機場現在也成為關注重點。根據世界報消息，該機場與奧利機場以及布爾日機場同屬於巴黎機場，共有9萬名工作人員，周四已查明其中一人呈現陽性。但此患者並不屬於巴黎機場職工，他在一個外面的企業工作，被他的企業派到戴高樂機場工作總共不超過三次。

據指出，他是在結束戴高樂機場工作幾周之後才確診感染新冠病毒的，因此，巴黎機場警察局長認為此例並不構成對機場其他工作人員的傳染。

預防措施

為對抗疫情蔓延，法國政府決定，禁止在瓦茲省所有群聚性活動，勸告當地居民減少外出，儘可能在家工作。在全法國境內禁止5000人以上人群集會。周日舉行的半馬拉松比賽也已取消，預估將有4萬人參加。法國農業博覽會最後一日的活動取消，但是周末的甲級足球賽照常舉行。

不過，法國政府目前還沒有取消3月15至22日舉行的市政選舉的計畫。

法國衛生機構還建議大家見面時不要握手，日常的貼面禮戒用。

不過，衛生部長表示，既然病毒已在法國蔓延，已不存在將從疫區返回的人隔離的理由，法國的警戒級別目前已升至橙色級別。由此，從意大利感染嚴重的兩個地區的學生現在即可返校上學。