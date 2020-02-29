美國宣布首宗新型肺炎死亡個案 特朗普呼籲媒體不要助長恐慌

美國周六宣布，一名華盛頓州50多歲的婦女感染新冠病毒肺炎後不治死亡。這是美國首宗新型肺炎死亡個案，美國目前確診感染人數有限。特朗普呼籲媒體不要助長恐慌情緒。另外厄瓜多爾首現新型肺炎個案。

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美國總統特朗普在周六的記者會上表示，死者是一名50多歲的女子，美國本土至今有22人確診感染新冠病毒，其中4人重症，15人治癒或病情好轉。特朗普表示，可能有更多感染個案，但“沒有任何理由恐慌”。



特朗普說，他周一將在白宮會見大型藥廠負責人，討論治療方法及研發疫苗。特朗普說，自新冠疫情開始以來，美國採取了預防病毒最積極的措施。 特朗普並強調政府已經做好準備，他呼籲傳媒、政客及所有人不要做任何事去引起恐慌。特朗普認為，健康的人應該能夠完全康復。



美國政府周六宣布加強防疫措施，禁止14天內到過伊朗的外國人入境，並呼籲民眾避免前往意大利及韓國疫情重災區。



此外，拉美又一國家失守，厄瓜多證實武漢肺炎確診首例，成為繼巴西，墨西哥之後第三個拉美國家出現病例。 厄瓜多公共衛生部長安德拉穆尼奧（Catalina Andramuño）表示，患者是旅居西班牙的年長厄瓜多女性，她2月14日從馬德里搭乘直飛班機返抵厄瓜多時，未出現任何癥狀，但不久後身體不適並前往醫院就診，被診斷出感染新冠病毒。



巴西衛生部26日宣布，境內出現首例新冠肺炎確診病例，患者是一名曾赴義大利的61歲男性，這也是拉丁美洲首起新冠肺炎確診病例。其後墨西哥28日宣布，境內出現首起武漢肺炎確診例。