美國政府將啟用《國防生產法》增產口罩防護服應對新冠病毒蔓延

一旦新冠病毒蔓延，美國需求3億個N95口罩，但美國目前只有N95口罩3000萬個。特朗普政府表示，將啟用《國防生產法》的特殊權力，迅速增加國內製造口罩和防護衣的產量，對抗新冠病毒疫情。

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美國國會在1950年韓戰爆發時通過《國防生產法》（Defense Production Act），動用此法表明美國政府應對新冠病毒疫情行動升級。《國防生產法》讓總統有權以國家安全為由，擴大工業生產關鍵原料或產品。

2019年新冠狀病毒疫情在中國爆發，目前蔓延到40多個國家和地區，包括美國。美國衛生官員告訴國人，要為疫情在美國大面積蔓延做好準備。

新冠病毒使尋求在11月3日總統大選中贏得連任的特朗普面臨壓力，他的政府因應疫情行動遲緩遭到民主黨批評。

美國衛生與公共服務部（HHS）部長阿查爾（Alex Azar）告訴國會議員，美國必須儲備約3億個N95口罩給醫護人員以抗疫情；阿查爾作證說，美國目前僅3000萬個口罩可用。

美國最大口罩製造業商為3M公司（3M Co.）和漢威聯合公司（Honeywell International Inc.）。早在十多年前，在“經濟全球化”的浪潮中，這兩家公司已經將國內生產口罩的工廠幾乎全部遷移到中國。阿查爾在國會聽證會上表示，中國控制與口罩有關的“許多原料以及生產能力”。國土安全部官員告訴媒體：“口罩與防護用品很少在美國製造，我們靠國內能力生產，可能會遇到困難。”白宮經濟顧問納瓦羅表示：將要求至少四間口罩工廠從中國遷回美國。

白宮官員證實，政府已在研究動用《國防生產法》促進新冠病毒防護具的生產。