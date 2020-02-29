蒙古總統中國回去就隔離了 日本對是否接待習近平躊躇不決

蒙古總統巴特圖勒嘎在北京與中國國家主席習近平會面，送了中國3萬隻羊。27日一返國，他和隨行就立即被隔離了，需要觀察14天。中國總理李克強特意致電對總統健康表達關切。現在有點為難的倒是日本政府，習近平訪日如期還是延後？

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中方媒體報道強調，安倍首相歡迎習近平如期到訪，而且，中國國務委員楊潔篪到訪日本，開始為習近平訪日鋪路，楊潔篪28日與日本首相安倍晉三見面表示，願為習近平訪日溝通準備。日本外相茂木敏春28日與楊潔篪會面時，也表示“現階段習近平作為國賓訪日計畫不變”。



可是知道內幕的日本媒體報道的情況很不一樣。日本共同社中文網報道，對習近平訪日，日本首相安倍晉三傾向咽喉。為什麼，據指一方面以保守派為中心的訪日反對論擴大，另一方面也是日中兩國各自忙於處理新冠病毒疫情，也會習近平訪日與否蒙上一層濃厚的陰影。



分析日本媒體的報道，似乎應由中方主動提出習近平延後訪日最好。共同社報道，28日，記者問與安倍親近的外務省官員，不由日方提出咽喉習近平訪日的立場是否不變，該名官員回應表示“有說過那樣的話嗎？”，此話被解讀為日本政府有可能會修正方向，發出有關延後的某種信息。



報道中引述日本政府相關人士稱，一直是由日方承諾要求習近平作為國賓來訪，“如果拒絕有失禮節”。



28日，安倍晉三與楊潔篪舉行會談，日方政府消息人士透出消息令人困惑，“習近平訪日近在跟前，但與兩國領導人將公布的重要文件相關的討論尚未進行，中方應該也很清楚這點。”



根據日本共同社報道，安倍晉三與楊潔篪會談時強調“為了取得充分成果，必須精心準備”，委婉地為習近平訪日設下條件。



日本政府全力應對疫情應是一個很重要的因素，但共同社也指出，反覆強調極為重視習近平到訪的日本政府立場出現動搖，背後原因在於日本國內反對論擴大超乎想象帶來的焦慮。去年11月提交不歡迎習近平訪日決議的自民黨保守派國會議員聯盟“守護日本尊嚴與國家利益之會”，本月14日再次到首相官邸遞交反對聲明。另外，在野黨國民民主黨主席玉木雄一郎也擔心習近平訪日是否會發出錯誤的信息。



不過，根據新華社電報道，楊潔篪會見日本首相安倍晉三時強調習近平對日本的國是訪問意義重大，楊潔篪還表示中國堅定支持日本舉辦東京奧運。



關於中國泛濫的新冠疫情，楊潔篪強調，現已在習近平親自指揮部署下，抗擊疫情取得明顯成效。

至於前面提到的有關蒙古總統巴特圖勒嘎回國後被隔離的消息，需要補充的是，隨同他一道訪華的還包括外長、駐華大使、國家應急管理機構總幹事、總統首席幕僚長和總統外交政策顧問。中國總理李克強得知蒙古總統被隔離消息後，致電錶示關切，對蒙古總統在新冠疫情爆發的情形下訪華表達感謝。

