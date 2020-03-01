中國最嚴厲網絡審查標準出台 明天只剩下好消息了？

新冠疫情還沒有控制，中國『網絡信心內容生態治理規定』3月1日起正式施行了。北京當局稱這是為了營造良好網絡生態，維護國家安全和公共利益，但其嚴厲的規定被視為是為進一步打擊，限制，全面控制網絡信息提供依據。

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網上已有網民驚呼：“明天起，不能翻牆了。網絡大屠殺正式開始了!”

還有人發推說：“二月還剩下最後一天，三月一號開始，互聯網新規就要正式實施了；好消息是以後每天都是好消息，壞消息是以後你很難再看到壞消息了，歡呼吧，同胞們!”|



有網民評論，這麼冠冕堂皇的規定，無非就是給他們多幾個冠冕堂皇的抓人的理由。



該規定意圖從根本上剷除對當局不利的信息，採取對“製作、複製、發布”採取三管齊下、連鎖控制的方式，嚴密監督對當局不利的信息，而且還採用連環鎖的方式，把信息生產者，網絡信息服務平台，信息使用者三方綁在一起，互為制約，控制、監督。



按照這一嚴厲的規定，什麼才是健康的信息呢？該審查標準毫不掩飾地表示：鼓勵網絡信息內容生產者製作、複製、發布含有宣傳習近平思想，宣傳中共理論路線方針政策和中共重大決策部署，弘揚社會主義價值觀，有助於提高中華文化國際影響力的內容。等等，



有人分析，其實這是當局鼓勵網絡平台或者作為製作網絡信息的個人，從某種意義上講，承擔中共路線政策宣傳員的工作。而對於稍微與黨的路線、方針，政策不合的信息，則予以控制，清除，甚至會“依法制裁”。



比如第六條明確規定網絡信息內容生產者不得製作、複製、發布“危害國家安全，泄露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統一”以及“損害國家榮譽和利用”等內容的“違法信息”。不能醜化英雄烈士事跡，不能“散布謠言”等等。



煽顛罪在中國曾廣泛用於政治異議人士，人權鬥士，維權律師頭上，至於“散步謠言”更是一個隨時可以亂扣的罪名，武漢疫情剛爆發時，武漢醫生李文亮向外界披露病毒信息，讓朋友圈當心，他和其餘幾名醫生都被當作“傳謠者”抓去“訓誡”，李文亮死後，中國社會輿情洶湧，普遍認為言論不自由是造成武漢疫情嚴重擴散的最重要因素。當局一切為了維穩，封鎖信息，或者大事化小，結果讓疫情發展到失控的地步。



第七條還規定信息內容生產者防範和抵制製作、複製、發布各種“不良信息”，包括“使用誇張標題”的，“炒作緋聞醜聞的”，“不當評述自然災害、重大事故的”，“帶有性暗示、性挑逗等易使人產生性聯想的”等等。



中國那面已經進入三月一號，一些能翻牆的網民初步體會是，“我還能翻，有本事砍斷海底電纜。” 但更多的網民很擔心，當局正在建構一個更加無所不包的大網，篩選、清除、封鎖、屏蔽信息。

