新冠病毒 法國衛生部疫情發布會

針對新冠病毒目前在法國的流行情況，本台法語記者出席了周六晚在法國衛生部召開的疫情通報新聞發布會。

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法國總統馬克龍主持應對新冠病毒疫情的特別會議 2020年2月29日 周六 Les mesures ont été décidées lors d'un Conseil de défense et un Conseil des ministres exceptionnels, présidés par Emmanuel Macron, le 29 février 2020. © Jean-Claude Coutausse/Pool via REUTERS 路透社

FRANCE; CHINE _Enrobé Nicolas 20200301 Desk 1 jour Coronavirus Enr C10 France Son DG Santé SALOMON recueillis par RFI français Aram

就新型冠狀病毒入侵法國的最新發展情況，昨天2020年2月29日周六晚前往法國衛生部參加新聞發布會的本台法廣RFI法語特派記者Aram傳回了法國衛生部高官 ̖ 負責健康事務總長Jérôme SALOMON向媒體做疫情通報的發言錄音片段：

“至周六18點，全法境內有100個病例。12人痊癒，兩人病亡， 其中一人是中國遊客，另一人是60省（Oise）的一名教師，在巴黎13區的指定醫院去世(L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière)。86位住院的患者中，9人病情嚴重。這一情況與在60省發現的一個重要發病群體有關。通過對第15號病人和第17號病人這兩個病例的調查，結果發現這一發病群體已有37個病例，比之前的確診人數多了18個，他們是因工作聯繫或家庭接觸而遭感染的。此外，還有另一個發病群體，位於74省（Haute-Savoie）， 和當地的滑雪場無關。是在臨近當地省府Anncecy的一座小鎮Balme。這個發病群體現有9名患者，比上一次通報時多出了3人。目前60省有多個發病群體，那裡的傳播渠道，大多數病例有解釋。但調查仍在進行之中。我藉此感謝醫務工作者和調查人員，他們夜以繼日的勤奮工作。”

以上是本台法廣RFI法語特派記者周六晚在出席了法國衛生部新聞發布會後傳回，有關新冠病毒在法國流行情況的現場錄音片段。

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