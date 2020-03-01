新冠病毒 法國衛生部疫情發布會

FRANCE; CHINE _Enrobé Nicolas 20200301 Desk 1 jour Coronavirus Enr C10 France Son DG Santé SALOMON recueillis par RFI français Aram
“至周六18點，全法境內有100個病例。12人痊癒，兩人病亡， 其中一人是中國遊客，另一人是60省（Oise）的一名教師，在巴黎13區的指定醫院去世(L'hôpital de la Pitié-Salpêtrière)。86位住院的患者中，9人病情嚴重。這一情況與在60省發現的一個重要發病群體有關。通過對第15號病人和第17號病人這兩個病例的調查，結果發現這一發病群體已有37個病例，比之前的確診人數多了18個，他們是因工作聯繫或家庭接觸而遭感染的。此外，還有另一個發病群體，位於74省（Haute-Savoie）， 和當地的滑雪場無關。是在臨近當地省府Anncecy的一座小鎮Balme。這個發病群體現有9名患者，比上一次通報時多出了3人。目前60省有多個發病群體，那裡的傳播渠道，大多數病例有解釋。但調查仍在進行之中。我藉此感謝醫務工作者和調查人員，他們夜以繼日的勤奮工作。”