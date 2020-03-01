『大國戰疫』突然下架了？『總書記來過我的家』還在連載

武漢還在水深火熱，北京為慶祝勝利做鋪墊的『大國戰“疫”』好像突然“下架了”，真的？人民日報卻在繼續刊載『習近平來到我們家』，有自稱武漢網民的質疑，“別說來到我們家了，就到我們武漢看看行嗎？”

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『大國戰疫』是一部長達200多萬字的“巨著”，歌頌“習近平總書記作為大國領袖的為民情懷，使命擔當，戰略遠見和卓越領導力”，但是還等不到疫情終結，就要隆重推出習近平親自指揮親自部署的豐功偉績，引起許多中國人的強烈反感。



有人質疑：“何談勝利，幾千人死去，全中國陷入恐懼，錯誤還沒有追究，責任還沒有釐清，甩鍋大賽剛剛開始，就自吹自擂起來了。”



一些中國媒體還在武漢儘力調查 ，『財新』『財經』等媒體刨根問底，提出許多疑問，新冠病毒到底是什麼時候發現人傳人的？為什麼傳播到如此地步？為什麼一級一級的當權者明明知道疫情存在，卻不及早上報？為什麼中國國家疾控中心派出的兩批專家小組得不到真實情況，為什麼我們的專家心中有疑問，卻在官員面前不敢提問？



在大家知道習近平早就知道武漢疫情之後，社交網絡上的不少質疑更尖銳，習近平承認他在1月7號就已經主持中央政治局常委會議研究應對疫情，但是，他在那次會上說了什麼，為什麼沒有隻言片語流露？為什麼他既然已經知道，還要拖到1月20號才做一個簡單的批示？為什麼春節前夕團拜，居然一字不提武漢疫情？那麼長時間按兵不動，直到武漢疫情越來越嚴重，死人越來越多，全國老百姓恐慌，他才開始”親自指揮親自部署“了？而且連大年初一以後他主持召開的每一次會議都要曆數一遍，這是為了攬功嗎？



一位網民評論：“醫院裡還有數不清的新冠肺炎病患者，幾千冤魂還在武漢上空鬱結，學生還不能上課，你們就開始舉辦盛大慶功宴了？慶功宴上血紅血紅的人血饅頭，你們下得了口嗎？”



也許種種批評的聲音傳到了中南海，也許這部書與中國正在發生現實對比起來多麼荒謬，不少推友發現『大國戰疫』已”下架了“。他們從京東、淘寶、蘇寧等主要營銷商以及一些書店那裡去查詢，得到的回答幾乎是相同的。中信書店的回答是“暫無報價”，京東物流的回答是”抱歉! 暫無相關商品“。或者是”該商品已下架“。到百度搜索，也回答說找不到您要找的相關商品。



難道真的下架了？為什麼？有人分析此書突然下架，原因比較複雜，可能在防疫期間印刷、物流和推廣等配套的資源調配跟不上，加之以反響不理想，有翻車可能，所以決定延後放行，但絕不是放棄，“放棄不可能，還要不要亮劍？要不要偉大鬥爭？“



但有人則不認為有物流的問題，這個問題對於歌頌習近平的偉大來說簡直就不是一個事。還有人認為，也可能太低級紅，讓人覺得噁心了。



學者榮劍評論：大國戰疫果然下架了，用老百姓的話說，這回馬屁拍到馬蹄上了!不過，有網民警告，別高興得太早，還會死灰復燃的。



與『大國戰疫』類似的， 是『人民日報』系列宣傳報道『總書記來過我的家』，感覺與現實更脫節。



『總書記來過我的家』 好啊 為什麼不去武漢？



中共中央機關報『人民日報』1月初開始，不定期在頭版重要位置刊載『總書記來過我的家』系列宣傳文章，最新一篇『總書記來過我的家 好日子又上新台階』刊載在『人民日報』3月1日頭版。文章記敘農民尤桂蘭見習近平的經歷：”22歲那年進京受到毛澤東主席接見，82歲又在自家見到習近平總書記，尤桂蘭常說自己這輩子‘值’。總書記來時，家裡150畝地，一條漁船，一年收入有8萬元，日子過得像蜜一樣甜“



最新一篇是3月2日刊出的『總書記來過我的家 美好家園樂融融』，說的是習近平去年7月15日在內蒙古赤峰市馬鞍山村考察，進到四世同堂的村民張國利家”“問寒問暖”，“總書記說，新中國成立70年來，老百姓生活芝麻開花節節高。”



『人民日報』的目的是要宣傳一個親民、英明的領袖形象，本台香港特約記者甄樹基報道，人民日報頭版有些時候甚至對武漢爆發的疫情隻字不提，也要為歌頌習近平的『總書記來過我的家』系列宣傳文章騰出顯眼位置。



的確，『總書記來過我的家』連續發表的這一階段正是從當局隱瞞疫情，到疫情全面爆發，武漢人到現在還沒有擺脫苦難的階段，但文章散發的氣息絲毫跟人民正在感受的無關。



有網友評論，“疫情還沒有過去，武漢人更是水深火熱，『總書記來過我們家』讓人看着刺眼，遠離現實，總書記真的那麼好？為什麼不去武漢看看？他害怕什麼？”



有人問，“宣傳部是不是搞錯了時間？”

