希臘將邊境警戒提升到“最高級別” 一天內阻擋近萬名試圖進入希臘的移民

希臘周日將邊境警戒提升到“最高級別”，24小時內阻擋近萬名試圖跨域土耳其邊境進入希臘的移民。希臘總理米佐塔基斯周日晚召開緊急危機會議，希臘稱，面臨國家安全巨大威脅。

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法新社消息，希臘總理米佐塔基斯在周日晚召集緊急會議後表示，希臘將邊境警戒提升到“最高級別”，全力阻止來自土耳其的移民。政府發言人貝特薩斯則表示，希臘zheng面臨巨大的國家安全威脅。



面對蜂擁到土耳其希臘邊境的移民，希臘政府決定，加強東北部海上及陸地邊防巡邏軍力。總理米佐塔基斯表示，所有避難申請都將被擱置。



在土耳其開放邊界，讓移民有機會挺進歐洲後，希臘政府消息人士周日表示，過去24小時內，希臘已阻擋近1萬名試圖跨越土耳 其邊界進入希臘的移民。



一名政府消息人士說，周六上午6時起至周日上午6時止，當局在埃夫羅斯（Evros）地區已阻止9972人非法入境。毗鄰土耳其的埃夫羅斯地區位於希臘東北部。



法新社記者指出，周日上午至少有2000人從伊斯坦布爾抵達土耳其邊境，其中包括婦孺。這群人步行穿越原野，朝帕札庫勒（Pazarkule）邊界關卡走去。人群中有阿富汗人、敘利亞人和伊拉克人等。



路透社記者也報道，周日另有數十人分別搭乘3艘小艇，朝希臘萊斯沃斯島前進。還有成群移民在希臘北部邊界城鎮卡斯塔尼斯，涉水渡過土耳其和希臘邊界的河流。 在卡斯塔尼斯，希臘鎮暴警察周末動用催淚瓦斯驅趕在土耳其一側要求進入希臘的數百名移民。



土耳其已表示不會再限制境內數十萬移民朝歐洲前進。消息一出，移民幾乎是立即趕往土耳其和歐盟會員國希臘的交界處。



據國際移民組織稱，目前希土邊界上共有1萬3000人。 希臘方面指責土耳其主動引導移民。希臘國防部副部長斯特法尼斯表示，土耳其不僅不阻止移民，還提供協助。 歐洲國際邊界管理署周日表示，歐盟與土耳其的邊境正處於“高度警戒”狀態，管理署將對希臘展開支援。