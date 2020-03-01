意大利新冠病毒感染確診迫近1700例 東歐捷克“失守”首次確診3例

歐洲新冠病毒重災區意大利又新增5人死於新冠肺炎，累計死亡人數達34人。確診迫近1700例。而德國的新型肺炎確診病例周日由66例猛增到129例，東歐捷克“失守”，首次確診3例；英國首相約翰遜周一將召開緊急應變小組會議。

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意大利民防保護部周日稱，在過去24小時，意大利新冠報道肺炎疫情死亡數再增加5人，累計達到34人死亡，確診病例新增566例，累計達1694例。



意大利民防保護部負責人周日表示，全意大利的新冠肺炎確診患者中，已經有83人痊癒，但仍有140名重症患者在加護病房接受治療。目前意大利的新冠肺炎確診病例仍大多集中在北部地區。



東歐國家捷克“失守”，首次確診3例，三名感染新冠病毒者都曾去過意大利北部。其中兩人是捷克公民，另一個是留學米蘭的美國學生。



另外，德國的新型肺炎確診病例周日由66例猛增到129例。增加至117宗。超過一半的新冠病毒感染者集中在德國人口最多的西部地區北萊因-威斯特法倫。當地部分學校及日間護理中心將在周一關閉，避免病毒蔓延。衛生部門建議有感冒病徵的民眾避免參與聚集活動，政府危機委員會也擴大有關跨境旅遊的指引，並取消多個大型國際活動。



而英國的新冠肺炎確診人數周日新增12人，累計達35人。英國政府計畫下周緊急立法，英國首相約翰遜周一將召開緊急應變小組會議。據稱，英國第20起確診病例是一名住在蘇里郡（Surrey）的男子，近期沒有出國紀錄，是第一起在英國本土感染的病例。周日新增病例當中有3人是這名男子傳染。另有一名住在艾塞克斯（Essex）的確診病患沒有相關旅遊紀錄，無法得知從何感染。 英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，英國將啟動防疫計畫，所有手段都不會被排除，包括禁止舉辦大型活動、關閉學校等。