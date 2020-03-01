新冠疫情雪上加霜 海航集團被政府接管

前些年中國海航集團在海外大舉擴張時期，誰能會想到它有朝一日被政府接管？甚或被肢解拆分？不過，海航只承認被政府接管，不承認將會被拆分。

廣告 繼續瀏覽後續



導致海航請求政府接管的“最後一根稻草”據指是新冠疫情，新冠疫情導致航班量銳減，使海航幾年來沒有解決的流動性危機更加嚴重。



2月19日曾有消息說，海航將被海南省政府接管，旗下航空資產拆分給國航、東航、南航等公司。但海航對此予以否認。不過，海航承認，海南政府正式接管海航集團。



綜述多家中國媒體報道，2月29日，海航發布公告稱，自2017年末爆發流動性風險以來，海航積極開展“自救”，但仍未能化解風險，且受新冠肺炎疫情疊加影響，流動性風險有加劇趨勢。



海航官宣稱，“為有效化解風險，維護各方利用，應海航集團請求，近日，海南省人民政府牽頭會同相關部門派出專業人員共同成立了‘海南省海航集團聯合工作組’。聯合工作組將全面協助、全力推進海航集團風險處置工作”。



海航集團2010年代中期大舉擴張，2015年，海航集團走上“買買買”的併購之路，從航空產業鏈布局，擴張到物流、酒店、租賃等多個領域，海航總資產也從2016年的5428億元猛增到2017年底的12319億元。一年半時間，增長近1.3倍，2015年首次進入『財富』世界500強，名列第464位，接下來的兩年海航名次更上一層樓，分別為2016年的353和2017年的170位。



然而，2017年年末，海航遭遇巨大的流動性危機，開始出售巨額資產自救。2018年，處置人民幣3000億元資產，當年七月，海航時任董事長王健在法國南方小村觀景時墜落逝世。



海航集團自2018年起，被迫開始瘦身，陸續大批出售旗下資產、緩解流動性壓力，但是海航集團的流動性危機始終沒有得到解決。2019年盈利情況不容樂觀，新冠疫情更讓海航雪上加霜，四處尋求出路，最後找到了政府。

海航集團到底是什麼性質，一直很神秘，它與權力集團的關係，一度也頗受關注。

